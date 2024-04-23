Готова ли Россия применить ядерное оружие в войне против Украины: предсказание ведьмы Марии Тихой

Ведьма считает, что в случае подобной агрессии, по России тоже "прилетит".

Ведьма Мария Тиха предвидела, применит ли Россия ядерное оружие в войне против Украины. Она отметила, что сейчас это невозможно.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Марию Тихую спросили, будет ли ответ по РФ на применение ядерного оружия. На что она ответила, как только оккупанты запустят подобные ракеты - в сторону РФ сразу полетит ответ. Она добавила, что Россия не готова сейчас к применению ядерного оружия.

"Ни одной плохой карты сейчас не выпало", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказание по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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