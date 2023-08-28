Готовился полгода: мужчина сделал предложение любимой, устроив шоу дронов – фото

Британец удивил свою любимую креативным предложением, устроив шоу дронов.

Об этом пишет Mirror.

30-летний Рис Уилан отправил в небо персонализированное послание для 27-летней Меган Гринвуд во время чемпионата по фейерверкам в Ньюби-Холле.

На экране, на котором звучала любимая песня пары, 6 Words группы Wretch 32, дроны формировали в небе несколько любовных изображений, в том числе бутылки шампанского и сердца, прежде чем там появились слова "Выходи за меня замуж" и "Меган".

Мужчина сделал предложение с помощью дронов / Фото: PA

Мужчина сделал предложение с помощью дронов / Фото: PA

Пара вместе уже более девяти лет и разделила этот момент с друзьями и семьей.

Меган сказала: "Я не знаю, как выглядело мое лицо, но знаю, что меня начало трясти".

Она сказала, что ее будущий муж "не мог бы сделать ничего более совершенного" и что нестандартное предложение "вероятно превзошло все, что она могла себе представить".

Рис и Меган / Фото: PA

"В небе было написано: "Выходи за меня замуж", и он слегка подтолкнул меня вперед, потом развернул меня и встал на одно колено", — вспомнила невеста.

Со своей стороны, Рис поделился: "На создание фильма ушло шесть месяцев, но вся планировка и подготовка внезапно свелись к пятиминутному показу. Я пытался рассчитать время лучше, но думаю, из-за нервов я немного преждевременно опустился на одно колено, но в конце концов это дало желаемый эффект".

Уилан добавил, что возможность лично поделиться воспоминаниями со многими своими родственниками была "ошеломляющей", тогда как Меган сказала, что ее друзья "просто потеряли сознание", увидев экспозицию.

Будущие супруги заявили, что еще не думали о том, какой будет их свадьба, но Уилан не исключает повторное использование дронов в этот знаменательный день.

Напомним, отец 96 детей во всем мире уволился с работы, чтобы впервые встретиться с ними. Он уже увидел 25 своих биологических детей.

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