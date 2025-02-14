Готовность Путина к переговорам: глава Еврокомиссии назвала, что должен показать президент РФ

"Путин говорит, что готов встречаться, но на каких условиях?" – заметила фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин говорит, что готов встречаться и говорить об окончании войны в Украине. Но сначала он должен показать, что отказался от цели уничтожить Украину.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Путин говорит, что готов встречаться, но на каких условиях? И сейчас он должен продемонстрировать, что его интерес заключается не в затягивании этой войны. Он должен показать, что он отказался от цели уничтожить Украину", – сказала фон дер Ляйен.

Она также выразила убеждение, что возможное поражение Украины ослабит Европу, а также США.

Глава Еврокомиссии сообщила, что союзники усилят работу по ускорению вступления Украины в Евросоюз.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС 14 февраля указывает на то, что Путин не хочет диалога и окончания войны.