Готовы предоставить жилье и гранты на бизнес: итальянское горное село обещает тысячи евро за переезд

Итальянское село Санто-Стефано-ди-Сессанио, где сейчас проживают всего 115 человек, запустило программу для привлечения новых жителей. Желающим переехать в горный регион обещают жилье, финансовую поддержку и возможность начать собственное дело.

Село расположено в регионе Абруццо, на территории национального парка Гран-Сассо-э-Монти-делла-Лага, на высоте около 1300 метров. Сейчас там проживает всего 115 человек, и большинство из них — пожилого возраста. Из-за сокращения населения местные власти пытаются привлечь молодых жителей, чтобы поддержать жизнь общины и местную экономику.

В селе отмечают, что потеря постоянных жителей постепенно влияет на работу магазинов, пекарен и других базовых сервисов. Именно поэтому программа рассчитана не на краткосрочных туристов, а на тех, кто готов поселиться там надолго и интегрироваться в жизнь общины.

Участникам инициативы обещают аренду жилья за символическую плату, ежемесячную финансовую поддержку для обустройства и помощь на запуск предпринимательской деятельности. По условиям программы новые жители могут получать до 8 тысяч евро ежегодно в течение трех лет. Кроме того, предусмотрен одноразовый грант до 20 тысяч евро для открытия бизнеса.

В целом объем помощи может достигать примерно 44 тысяч евро, однако выплаты зависят от выполнения условий программы и предложенного проекта.

Подать заявку могут люди в возрасте от 18 до 40 лет, которые готовы прожить в селе не менее пяти лет. Участие доступно для граждан Италии, жителей стран Евросоюза, а также людей с действующим видом на жительство в Италии.

В Санто-Стефано-ди-Сессанио хотят развивать деятельность, связанную с туризмом, местной культурой и гастрономией. Среди возможных направлений — гостевые дома, заведения традиционной кухни, ремесла, продажа региональной продукции, экскурсии и туристические сервисы.

Село известно средневековой застройкой, узкими каменными улицами и горными пейзажами. Его считают одним из самых живописных населенных пунктов итальянского горного региона.

