Говорим по-украински правильно: не "сосулька"
Как правильно на украинском назвать «сосульку»
Многие, пытаясь описать застывшие свисающие с крыш ледовые капли, употребляют слово «сосулька». Однако языковеды отмечают — это типичный русский и калька, которой нет в украинском литературном языке.
Как перевести на украинский слово сосулька
Для обозначения ледяного нароста, образующегося при истечении жидкости, в украинском языке существует благозвучное слово сосулька. Интересно, что они имеют тюркские корни и произошли от основания «boru», что означает «труба». Исследователи также связывают его этимологию со словами буран и бурав.
Согласно Академическому толковому словарю (СУМ), сосулька — это ледышка в форме заостренной книзу палочки. Научно это явление называют ледяным сталактитом. Они возникают на краях нависающих предметов, скалах, ветвях деревьев или проводах в моменты, когда вода медленно стекает или капает при послойном намораживании.
Слово «сосулька» можно найти в произведениях классической литературы. Евгений Гребинка описывал, как «сосульки, знай кругом бряцавшие, уже совсем пообпадали», а Юрий Яновский использовал этот образ в сравнениях, отмечая, что сердце персонажа «растапливалось, как ледяная сосулька».
Как еще можно назвать сосульку: диалектное разнообразие
Украинский язык богат диалектизмами, кроме общеупотребительной сосульки, в разных уголках Украины можно услышать следующие варианты:
мерзляк;
высуля или висулька;
копень.