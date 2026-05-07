Говорит и просит кушать: в Днепре спасли ворона из Краматорска

Ворон Яша из Краматорска

В приют для животных в Днепре попал ворон Яша. Его привезли из Краматорска. Яша умеет говорить — может назвать свое имя и попросить есть. Предыдущий владелец удерживал птицу в ненадлежащих условиях. Ворона содержали в клетке для попугая и кормили кошачьим кормом.

Историей ворона Яши поделилось Суспільне. Дніпро.

«Яша, кушать»: в Днепр эвакуировали ворона, который умеет разговаривать

Эвакуационники обратились в приют для животных в Днепре с просьбой принять ворона к себе.

«Позвонили и сказали, что нашли ворона. Говорящего ворона. Его долго пытались оттуда вывезти, но то обстоятельства менялись, то бомбили, то обстрелы шли. И там был еще хозяин, который любил выпивать», — рассказывает зоозащитник Савелий.

Яшу содержали в ненадлежащих условиях — кормили кормом для кошек и держали в клетке для попугая, которая для ворона слишком тесная.

Птица попала в приют очень худой и обезвоженной. Яша не ел нужной порции, практически не пил. По всей вероятности, он не хотел пить грязную воду у предыдущего хозяина. Теперь в приюте для животных ворон Яша имеет большой вольер, в котором может летать, прыгать.

У него даже появились свои игрушки.

После эвакуации птицу осмотрел орнитолог. У Яши были атрофированы крылья, так что птице пришлось несколько дней провести в стационаре. Сейчас у Яши есть проблемы с самовыщипыванием.

Зоозащитник делится, что Яша говорит преимущественно в стрессовых ситуациях.

«Когда его учили этим словам, возможно, и били, и что угодно могло быть. Он не разговаривает как человек. Это как стресс идет — когда ты к нему подходишь и еще что-то», — делится Савелий.

Яша не боится людей, но ему нужно привыкнуть к новым условиям. Если подойти резко, ворон может клюнуть. Если выпустить ворона Яшу в живую природу, он может начать приходить к людям. Люди же не будут знать, безопасен он или нет.

Для ворона не планируют искать новых владельцев. Это не домашняя птица, и ее нельзя держать в клетке. Как только птица адаптируется и начнет летать, зоозащитники будут решать, выпускать ли ее на свободу.

