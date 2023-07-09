Грабитель ворвался в салон красоты: реакция посетителей его удивила (видео)

Мужчина пытался ограбить маникюрный салон в американском городе Атланте, но его попытка окончилась неожиданно.

Об этом сообщает CNN.

На кадрах из камер наблюдения видно, как мужчина заходит в салон и начинает кричать: "Все на землю!" и "Дайте мне все деньги!". Но работники и клиенты маникюрного салона только смотрят на него с любопытством и никак не реагируют.

Налетчик еще некоторое время пытался привлечь внимание к своим требованиям. Когда увидел, что его все игнорируют и больше никаких шансов нет, то покинул помещение, забрав только мобильный телефон у одной женщины.

Все это длилось всего 30 секунд, как видно из снимков камеры наблюдения.

Изображения стали вирусными в социальных сетях, где пользователи высмеивают грабителя-неудачника.

Однако полиция Атланты разыскивает его и просит общественность помочь установить личность мужчины, якобы уехавшего с места преступления на серебристом автомобиле.

Напомним, ранее неуклюжий мошенник попытался ограбить мастерскую по ремонту телефонов в Южной Флориде с картонной коробкой на голове.

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