Грабители-неудачники отчаянно пытались украсть мотоцикл, но не смогли его поднять - видео

Двое мужчин в Ливерпуле, Великобритания, переоценили свои физические силы, когда пытались украсть мотоцикл.

На видео, появившемся в Сети, видно, как они в масках и капюшонах приехали на электрическом велосипеде с молотком.

Затем они неловко приступили к своей злосчастной операции. Пара суетилась, изо всех сил пытаясь поднять мотоцикл в вертикальное положение, в то время как очевидцы кричат на них и пытаются вмешаться.

В конце концов, им удалось поставить транспорт на колеса. Но даже откатить его оказалось слишком сложно, поскольку мотоцикл перевернулся и упал на бок в кусты.

Представитель полиции Мерсисайда заявил: "Мы можем подтвердить, что получили сообщение о попытке ограбления на площади Аберкромби в Ливерпуле во вторник, 6 июня. Около 14:30 поступило сообщение о том, что двое мужчин попытались украсть припаркованный мотоцикл, используя молоток, чтобы взломать замок. Представители общественности попытались вмешаться, и двое подозреваемых скрылись с места происшествия на электрическом велосипеде. Наши расследования продолжаются, и мы просим всех, кто был свидетелем инцидента, связаться с нами", — передает ladbible.com.

Напомним, мужчина придумал, как "сэкономить", покупая банан. Соответствующее видео появилось в TikTok, сразу стало вирусным и набрало более 800 тысяч просмотров.

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