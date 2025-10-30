"Графіки відключень": языковед объяснила, почему так писать неправильно

Как правильно на украинском «Графика отключений»

Реклама

Слова «виключати» и «відключати» являются прямыми кальками по русскому языку.

Языковед Ольга Васильева разъяснила, почему выражение «графіки відключень», часто используемое в медиа и быту, лексически некорректно в украинском языке.

Редактор подчеркивает, что украинцы уже привыкли к слову «відключати», однако слова «виключати» и «відключати» являются прямыми кальками по русскому языку и не отвечают украинским языковым нормам.

Васильева отмечает, что их можно и нужно заменять правильными украинскими соответствиями. Она отмечает, что в украинском языке корректно использовать глаголы «вимикати» или «від’єднувати». Слова «відключати» или «виключати» ошибочны в этом контексте. В общем, языковед подчеркивает, что в украинском языке существует более двадцати калек, образованных с корнем -ключ-, и все они ошибочны, если их употреблять в контексте отключения электричества.

Реклама

Как правильно заменить русские кальки

Ольга Васильева предлагает целый ряд корректных замен для распространенных калек:

«Виключати» и «відключати» следует заменять словами «вимикати» или «відʼєднувати» .

«Виключення» в значении чего-то особенного следует заменить на «виняток» .

Фразу «виключити з університету» необходимо заменять «відрахувати з університету» .

Фразу «виключити ймовірність / діагноз» правильно заменить «відкинути ймовірність / діагноз» и т.д.

Как правильно на украинском «графіки відключень»

Согласно толковому словарю, слово «вимикати» имеет значение «прекращать действие чего-либо, прерывая связь с общей системой». Именно поэтому электроэнергию необходимо вимикати, а не відключати.

Языковед также советует не путать «вимикати» с «відмикати» или «відімкненням» (с помощью ключа открывать замок или что-нибудь запертое).

Поэтому «графік вимкнень» вместо «графік відключень» является вполне приемлемым вариантом. Однако, как отмечает Васильева, есть еще более лучший и более точный вариант: «графік знеструмлень».

Реклама

Почему «графіки вимкнення» хорошо, но «графіки знеструмлення»— лучше всего

В слове «знеструмлення» содержится несколько сем (смысловых единиц). Одна из них — префикс “зне-”, означающий избавление (в нашем случае — избавление от тока). Таким образом, в отличие от «вимкнення», в слове «знеструмлення» сразу становится понятно, что именно прекращается (ток), и не нужно приложение для объяснения.

Итак, вместо «графіків відключень» филологиня советует корректно употреблять термины «планові / аварійні знеструмлення» или «графіки знеструмлень».