Греческий остров ищет смотрителя за котами: предлагают жилье и питание

На греческом острове Сирос объявили набор волонтеров, которые готовы ухаживать за бездомными котами. За работу предоставляют бесплатное жилье, завтраки и коммунальные услуги, а обязанности включают кормление, уход и помощь животным.

О вакансии для любителей кошек сообщила благотворительная организация Syros Cats, которая работает на острове еще с 90-х годов, пишет Daily Mail.

На живописном острове Сирос, который расположен примерно в 110 км от порта Пирей в Эгейском море, проживает около 3 тысяч бездомных кошек. Фонд Syros Cats объявил набор волонтеров на срок от одного месяца.

График работы предусматривает 5 часов в день, 5 дней в неделю. Волонтеры получают бесплатное проживание, коммунальные услуги и завтраки. Их обязанности включают кормление животных, уборку лотков, уход за шерстью, помощь с медикаментами и транспортировку больных котов к ветеринару. Кроме этого, волонтеры проводят экскурсии для посетителей приюта.

К участию приглашаются взрослые, энергичные и ответственные кандидаты. Приоритет отдается тем, кто имеет опыт работы ветеринарной медсестрой или уже имел дело с дикими котами. Ограничения: лица моложе 25 лет рассматриваются реже, а кандидаты с детьми или собственными домашними животными не допускаются.

На острове одновременно работают только 4 волонтера. Каждый получает отдельную спальню, общими остаются кухня и ванная комната. Волонтеры должны самостоятельно оплачивать перелет, обеды и ужины. Гражданам стран вне ЕС нужно соблюдать правила Шенгенской зоны и оформить медицинскую страховку.

Организация приветствует цифровых кочевников, однако их удаленная работа должна быть гибкой, чтобы не мешать основным обязанностям в приюте.

Из-за большого количества заявок прием на 2026 год пока приостановлен. Кандидатам советуют следить за соцсетями Syros Cats и готовить анкету, указав опыт и мотивацию.

Интересно, что подобные предложения жилья за работу существуют и в других странах. Например, в Японии отель Asahi Ryokan предлагал комнату всего за 50 пенсов в сутки при условии прямой трансляции жизни жильца в номере на YouTube.

Напомним, ранее мы писали о том, что остров в Эгейском море будет платить тем, кто переедет и будет жить на нем.