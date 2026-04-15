Греческий остров Сирос предлагает бесплатное жилье, но есть нюанс

Сирос. Фото: Hans Peter Schaefer/CC BY-SA 3.0

Греческий остров Сирос предлагает волонтерам бесплатное проживание, однако за это придется ежедневно работать в приюте для животных.

Об этом сообщило издание Podroze Gazeta.pl.

Инициатива принадлежит местной организации, которая занимается спасением бездомных котов. Волонтеры приобщаются к работе минимум на месяц. За это время они получают жилье, завтрак и покрытие коммунальных расходов. Взамен нужно работать примерно пять часов в день пять дней в неделю.

Ежедневные обязанности охватывают не только кормление животных. Волонтеры убирают территорию, стирают одеяла, готовят места для новых подопечных. Часть времени уделяют котятам — за ними ухаживают, социализируют и готовят к передаче в новые семьи. Также возможны более сложные задачи, в частности помощь в лечении или уход за животными в тяжелом состоянии.

Участники программы живут вместе с другими волонтерами — обычно это два-три человека из разных стран. Каждый имеет отдельную комнату, но кухня и общие пространства используются вместе.

Организация отмечает, что ищет ответственных и самостоятельных людей, которые могут работать без постоянного присмотра. Спонтанно присоединиться к программе сложно: набор происходит заранее, а количество мест ограничено. Обычно одновременно работают только несколько волонтеров, поэтому формируется список ожидания. Регистрация на текущий сезон уже закрыта, следующий набор откроется в сентябре.

Отдельно стоит учитывать логистику: дорогу до острова волонтеры оплачивают самостоятельно, как и дополнительные расходы на питание. Также необходимо соблюдать правила проживания и требования, в частности для тех, кто приезжает из-за пределов Европейского Союза.

Несмотря на плотный график, волонтеры имеют возможность знакомиться с островом. Сирос известен спокойной атмосферой и меньшей туристической загруженностью. Его столица Эрмуполи отличается неоклассической архитектурой и узкими улицами с кафе. Расстояния между локациями небольшие, поэтому даже после работы можно добраться до пляжей или других частей острова.

Сирос также предлагает локальные продукты и традиции — в частности местные сыры и сладости. Вечером жизнь на острове замедляется: в тавернах подают простые блюда из местных ингредиентов, а побережье привлекает спокойствием.

