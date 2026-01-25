Грех или народная выдумка: можно ли не идти «за кума», когда зовут

Священник-блогер развенчал популярный миф о крещении / © zalnova.livejournal.com

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины прокомментировал предрассудок, действительно ли нельзя отказаться от обязанностей крестного отца или матери, когда друзья или близкие зовут «за кума».

Об этом Филюк рассказал в Instagram.

«Я уже отвечал несколько раз на такое. Конечно, можно. Но если кто-то не хочет быть крещеным папой или мамой, то почему кто-то должен кого-то принуждать? Греха, нарушения какого-либо канона, заповеди, здесь нет. Вот мне не выходит — я отказываюсь. А вам выходит, так не отказываетесь», — отмечает священник.

Отец подтвердил, что сталкивался с народным поверьем, что от такого предложения нельзя отказываться, потому что «отказываешься от Христа».

«В народе повелось, говорят „от Христа отказывается“. Если человек живет по заповедям Божиим, то ни от какого Христа он не отказывается. Она выполняет то, что заповедал Христос. То, что завещали апостолы. То, что написано в Слове Божием. А так хочет — идет, не хочет — не идет. Вот будут меня звать на 42 крещения. Что я буду 42 раза идти за крестного? Мне одного-два хватит. Знаешь что, мне так много все. Надо свои обязанности исполнять, а не набрать. Можно отказываться, греха в том нет. Можно отказываться. Если я не готов принимать обязанности», — подытожил священник.

