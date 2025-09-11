Грех ли мужчине принимать таблетки для потенции: священник ответил

Алексей Филюк

Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, считается ли грехом для мужчины принимать таблетки для усиления потенции.

Неожиданный ответ он дал в своем Instagram.

«Ну, если есть таблетки от кашля, от всякого того, то есть и такие где-то. Но это вопрос определенный к фармацевтам. Я думаю, что здесь вред может быть. Потому что таблетка что делает? Она одно лечит, а второе калечит. Но если в семье уже очень сильно беда, и на фоне того скандалы, и женщина говорит мужу: „иди в аптеку, покупай таблетки“, то здесь греха нет», — говорит священник.

Филюк отмечает, что грех принимать такие таблетки, чтобы изменять жене.

«Если в семье, если сосед покупает, или мужчина покупает таблетки, чтобы ехать где-то во второе село на „кавалерку“, то это — грех. Тяжелый грех, потому что это грех прелюбодеяния. Это нельзя», — объяснил он.

Священник предположил, что, вероятно, такие таблетки нужны для зачатия ребенка.

«А в семье муж с женой посовещались… А может, даже на продолжение рода надо. Всякое бывает, всякие семьи, всякое здоровье у людей. Здесь такое, греха в таблетке нет, если она используется для здоровья, для семьи, для добра, а не для плотских утех на стороне», — подытожил он.

