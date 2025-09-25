Грех ли заниматься оральным сексом: священник дал неожиданный ответ

Тернопольский священник-блогер рассказал, можно ли заниматься оральным сексом / © kharkivoda.gov.ua

Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, считается ли грехом заниматься оральным сексом.

Неожиданный ответ он дал в разговоре с журналистами «Тернополь 1».

Филюк подчеркнул, что оральный секс для супругов не является грехом.

«В браке можно. Оральный секс в семье не грех. В семье все благословенно. Мужчина с женщиной — они семья. Что хотят — то делают. Не моего совета и не вашего совета (супруги не нуждаются — Ред.)», — сказал он.

