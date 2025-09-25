- Дата публикации
Грех ли заниматься оральным сексом: священник дал неожиданный ответ
Революция в церкви? Известный священник заявил, что оральный секс в браке не есть грех.
Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, считается ли грехом заниматься оральным сексом.
Неожиданный ответ он дал в разговоре с журналистами «Тернополь 1».
Филюк подчеркнул, что оральный секс для супругов не является грехом.
«В браке можно. Оральный секс в семье не грех. В семье все благословенно. Мужчина с женщиной — они семья. Что хотят — то делают. Не моего совета и не вашего совета (супруги не нуждаются — Ред.)», — сказал он.
