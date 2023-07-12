Гремучую змею прооперировали после того, как она проглотила мышь в мышеловке - фото

С пресмыкающимся уже все хорошо.
Гремучая змея из Нью-Мексико проглотила мышь, пока та находилась в мышеловке.
Об этом сообщила служба спасения животных Espanola's Cottonwood Rehab в Facebook.
"Когда вы думаете, что видели все", – говорится в сообщении.
На фотографиях видно существо с прямоугольной выпуклостью в животе.
Ядовитую змею прооперировали и "спасли от ее глупости".
Скорее всего, приспособление для ловли грызунов находилось в пищеварительном тракте змеи не очень долго, ведь мышь была целой, когда ее вытащили. По данным Rattlesnake, этому виду нужно от трех до пяти дней, чтобы полностью переварить еду.
Пользователи Facebook с облегчением отметили, что со змеей все хорошо после необычного случая, а один из них назвал ее "самой счастливой гремучей змеей, которую он когда-либо видел за всю свою жизнь".
Напомним, военные на передовой спасли раненую краснокнижную птицу. Ветеринары дали ей редкое "имя".
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