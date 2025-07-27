Грибковая угроза: как микроорганизмы могут провоцировать болезнь Альцгеймера

Микроорганизмы

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Они невидимы, живут внутри нас с рождения и теперь ученые предполагают, что эти микроорганизмы могут влиять не только на наш иммунитет, но и на мозг, поведение и даже психику.

Об этом пишет BBC.

Грибки — невидимые обитатели нашего организма, живущие на коже, в носу, влагалище и кишечнике — получили новую репутацию. Исследователи со всего мира все чаще находят доказательства того, что они не только безопасные симбионты или угроза инфекции. Некоторые из них могут проникать в мозг и, возможно, даже изменять наше поведение.

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Это больше не фантастика типа сериала «The Last of Us», а потенциально — новое направление медицины.

Ученые не шутят: грибковые инфекции мозга — это реальность. Особенно опасны они для людей с ослабленным иммунитетом — пациентов с ВИЧ, онкобольных, людей после трансплантации. Некоторые грибки, такие как Candida albicans или Cryptococcus, могут проникать в мозг, вызывать воспаление, разрушать нейроны или даже формировать опухолевидные образования.

В тяжелых случаях уровень смертности достигает более 90%. А у выживших часто остаются необратимые последствия — проблемы с памятью, зрением или головокружение.

Молекулярные биологи предполагают: грибки могут быть связаны с болезнью Альцгеймера. В некоторых случаях симптомы ослабевают после противогрибковой терапии — пациенты даже возвращались к работе.

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В то же время исследования на мышах и рыбах демонстрируют: некоторые грибки, попадая в мозг, изменяют поведение — например, грызуны становятся более социальными.

Микробиом мозга — это не просто экзотическая тема, а возможно — ключ к разгадке психических болезней.

Пока у науки больше вопросов, чем ответов. Но уже понятно: грибки — это не только проблема гигиены или кожи. Это потенциально важный компонент в здоровье мозга, поведении и развитии психических заболеваний.

«Мы только начинаем понимать, насколько эти организмы важны», — говорят ученые.

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Кто знает, возможно, в будущем вместо антидепрессантов будут назначаться пробиотики и будут лечить память, внимание или тревожность через микробиом. Но пока грибки остаются загадкой, которая ежедневно живет у нас.

Напомним, все больше научных исследований предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.