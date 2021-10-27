Гроба-лодки и лица с чертами европейцев: ученые рассказали о загадочных мумиях из Китая, которым 4 тысячи лет

Гроба-лодки и лица с чертами европейцев: ученые рассказали о загадочных мумиях из Китая, которым 4 тысячи лет

Нашедшие в Китае "таримские мумии" таки имели азиатские корни. Это учёные установили с помощью ДНК.

Ученые исследовали родословную, так называемых "таримских мумий ", обнаруженных в Китае. Эти люди с чертами лица, указывающими на европейское происхождение, принадлежали местному населению с давними азиатскими корнями.

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Об этом сообщает sciencenews.org

Из-за жары в пустыне мумифицировались сотни тел, захороненных в Таримском бассейне на западе Китая. Ученые установили, что эти люди жили примерно 4000-1800 лет назад. Их останки археологи раскапывают, начиная с 1990-х годов.

Похороненные около 4000 лет назад принадлежали к культуре Сяохе, сочетавшей скотоводство с выращиванием растений. Их гробы в форме лодок не были похожи на другие в этом регионе.

До сих пор исследователи считали, что мумифицированные люди времен бронзового века не из Азии и спорили о том, откуда они родом. Археогенетик Инцу Цуй из Университета Цзилинь в Чанчуне (Китай) и международная группа исследователей проанализировали ДНК 13 мумий из Таримского бассейна, живших примерно 4100-3700 лет назад, и пять других человеческих мумий из близлежащего Джунгарского бассейна, живших примерно 5000-4800 лет назад.

Ученые установили, что "таримские люди" имели азиатское происхождение, что в основном прослеживается у охотников-собирателей, населявших большую часть северной Евразии более 9000 лет назад. Этот вывод позволяет предположить, что мумии принадлежали к популяции, не имевшей контактов с чужаками на протяжении многих тысячелетий. Молочные протеины, обнаруженные в зубном камне семи "таримских мумий", указывают на то, что эти люди регулярно употребляли в пищу молочные продукты.

Не было обнаружено никаких связей с западно-евразийскими скотоводами из Афанасьевской культуры, которых некоторые исследователи считали предшественниками людей Сяохе. В то время как у "джунгарских людей" оказалось преимущественно происхождение из Афанасьевской культуры.

Напомним, ученые впервые воспроизвели лицо египетских мумий.

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