Громче мотоцикла: женщина выдала рекордную отрыжку в 107 децибелов — видео

Прошлый рекорд был установлен 14 лет назад.

Кимберли "Кимикола" Винтер из Мэриленда, США, побила рекорд самой громкой в мире отрыжки среди женщин.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Ее ревучая отрыжка была громкой на 107,3 децибела, превзойдя предыдущий рекорд в 107 дБ, установленный Элисой Каньони (Италия) в 2009 году. Мужской рекорд принадлежит Невиллу Шарпу (Австралия), который в 2021 году отрыгнул на 112,7 дБ.

Рекордная отрыжка Кимберли громче блендера (70–80 дБ), ручной электрической дрели (90–95 дБ) и даже некоторых мотоциклов на полном газу (100–110 дБ).

Для достижения рекорда ей пришлось рыгать в "мертвой комнате" — вроде тех, что используются в звукозаписывающих студиях — чтобы устранить отраженный звук, поэтому она посетила студию станции iHeartRadio, где рыгнула в прямом эфире.

Стоя на нужном расстоянии от микрофона (2,5 метра), Кимберли выдала удивительно громкую отрыжку, побив рекорд, который удерживался в течение 14 лет.

Кимберли Винтер / Фото: guinnessworldrecords.com

Непосредственно перед тем, как выполнить свою историческую отрыжку, она подготовила свое тело, позавтракав, выпив кофе и пиво. Кимберли остановилась на этой комбинации после нескольких недель экспериментов, в ходе которых она определила, какие продукты и напитки позволят ей отрыгивать погромче.

Пытаясь громко рыгнуть, Кимберли говорит, что делает глубокий вдох, а затем пытается "манипулировать этим во что-то ужасное и волшебное".

Острая еда, газировка и алкоголь — все это помогает Кимберли громко рыгать, однако она может сделать это и от "воды".

Кимберли Винтер / Фото: guinnessworldrecords.com

"Иногда отрыжка возникает из ниоткуда", — объяснила она.

У Кимберли этот необыкновенный талант с самого детства, и чем старше она становилась, тем громче и громче она отрыгивала.

Ей нравится удивлять незнакомцев своей отрыжкой, чтобы увидеть их шокированную реакцию. "Для меня это просто волшебство", — сказала она. "Мне нравится видеть их лица".

Кимберли Винтер / Фото: guinnessworldrecords.com

Кимберли наконец осознала, что она, вероятно, была одной из самых громких рыгающих в мире, когда ее выгнали из бара за слишком громкую отрыжку.

Хотя ее отрыжку не всегда ценят в общественных местах, ее обожают в Интернете. У Кимберли появились преданные поклонники на TikTok и YouTube, призвавшие ее побить рекорд.

Ей очень нравится развлекать своих поклонников, особенно когда она заходит на TikTok Live, чтобы выполнять их просьбы, связанные с отрыжкой, которые могут включать "отрыжку с закрытым ртом", "отрыжку большим монстром" и отрыгивание имен людей.

Кимберли говорит, что ее родители тоже наслаждаются ее блестящей отрыжкой, несмотря на то, что в детстве умоляли ее делать это тише. И, похоже, в семье распространена сильная отрыжка, потому что младшая сестра Кимберли тоже очень громко это делает.

По словам Кимберли, самая длинная отрыжка, которую она когда-либо делала, составляла около девяти секунд, что действительно очень долго, хотя это все еще довольно далеко от самой длинной отрыжки в мире, длившейся 1 минуту 13 секунд (достигнутая Микеле Форджоне (Италия) в 2009 году).

Напомним, мужчина шокировал, прикрепив к лицу 11 банок без какого-либо клея. Он поведал, как это делает.

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