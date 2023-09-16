Грустная обезьяна пришла на похороны фермера, который давал ей еду, и утешила семью - фото

Она подняла покрывало и посмотрела ему в глаза, чтобы "убедиться, что товарищ действительно мертв".

В Индия обезьяна пришла на похороны фермера, кормившего ее перед смертью.

Об этом пишет Daily Star.

Дикое животное посетило семейный дом в селе Гондия в Уттар-Прадеш, когда проходили похороны Чанданлала Вермы.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как обезьяна приближается к Верме и поднимает покрывало с его лица, а затем смотрит ему в глаза. Эксперты животных считают, что этот шаг был жестом, когда примат убеждал себя, что его любимый компаньон действительно мертв.

Обезьяна на похоронах фермера / Фото: CEN

Затем он прижал грудь и руки к земле, прежде чем присоединиться к членам семьи и друзьям, оплакивавшим покойного. В какой-то момент обезьяна даже положила руку на колено женщины, демонстрируя утешение.

Обезьяна на похоронах фермера / Фото: CEN

Член семьи погибшего Судхир Верма сообщил местным СМИ, что когда фермер был жив, он проводил дни на своих полях. Он также следил за своим урожаем из соседней хижины, чтобы уберечь его от голодных животных, и, находясь там, каждый день делился едой с обезьяной.

Обезьяна на похоронах фермера / Фото: CEN

Это не первый случай, когда обезьяна тоскует о человеке, показывая, что приматы, как и мы, способны на сложные эмоции. Питамбарам Раджан из Баттикалао в Шри-Ланке аналогичным образом кормил дикую серую обезьяну лангура, ежедневно давая животному фрукты и печенье. Когда Раджан умер, а его семья и друзья оплакивали его смерть, они были удивлены, увидев обезьяну, выражающую свое уважение.

Было снято, как обезьяна смотрит на своего друга, лежащего в гробу, а затем наклоняется, чтобы обнять его, и даже поцеловала его в щеку.

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