Курьезы
488
2 мин

Грузовик опрокинулся и засыпал дорогу популярными конфетами — что было потом

Во время курьезной аварии грузовик с шоколадными конфетами перевернулся на трассе, перекрыв движение транспорта. На месте происшествия спасательные службы наткнулись на настоящий «сладкий сюрприз».

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Грузовик опрокинулся и засыпал дорогу популярными конфетами — что было потом

ДТП в США Фото соцсети

В США грузовик с популярными шоколадными конфетами M&M’s попал в ДТП, поэтому автомагистраль засыпало тысячами конфет.

Об этом говорится в соцсетях спасателей Knowlton Twp. Fire and Rescue Company #1 — Station.

Произошло ДТП в Нью-Джерси. По информации спасателей штата, из прицепа грузовика высыпалось тысячи упаковок известных шоколадных конфет. Инцидент произошел 15 сентября около 22:20 на трассе Interstate 80 вблизи Knowlton Township.

ДТП с укерками Фото: соцсети

ДТП с укерками Фото: соцсети

Как сообщили местные жители, водитель столкнулся с другим автомобилем на обочине, что привело к рассыпанию груза по дороге и возгоранию небольшой части грузовика. К счастью, водители не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.

Из-за аварии местные власти закрыли все полосы в западном направлении более чем на два часа, пока дорожные службы убирали конфеты с проезжей части. Работы завершились после полуночи, а материалы переданы полиции для расследования обстоятельств ДТП.

ДТП в США Фото: соцсети

ДТП в США Фото: соцсети

На ДТП последовала реакция в соцсетях

Пользователи активно комментировали фото с места происшествия:

  • «Нужны ли добровольцы, чтобы убрать этот беспорядок, лол»;

  • «Надеюсь, никто не имеет аллергии на арахис»;

  • «Вот смотрю и думаю — устроиться на работу водителем и перевозить M&M’s?»;

  • «Когда люди спросят, что повлекло за собой большой дефицит арахисовых M&M’s в 2025 году, историки укажут на это событие»;

  • «Шоколадно-арахисовый апокалипсис. Ну что, Нью-Джерси, готовься».

Напомним, в Украине, в Тернополе работник ТЦК вызвал ДТП в состоянии опьянения. Предварительно установлено, что на момент происшествия военный находился в ежегодном отпуске.

488
