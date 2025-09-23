- Дата публикации
Грузовик опрокинулся и засыпал дорогу популярными конфетами — что было потом
Во время курьезной аварии грузовик с шоколадными конфетами перевернулся на трассе, перекрыв движение транспорта. На месте происшествия спасательные службы наткнулись на настоящий «сладкий сюрприз».
В США грузовик с популярными шоколадными конфетами M&M’s попал в ДТП, поэтому автомагистраль засыпало тысячами конфет.
Об этом говорится в соцсетях спасателей Knowlton Twp. Fire and Rescue Company #1 — Station.
Произошло ДТП в Нью-Джерси. По информации спасателей штата, из прицепа грузовика высыпалось тысячи упаковок известных шоколадных конфет. Инцидент произошел 15 сентября около 22:20 на трассе Interstate 80 вблизи Knowlton Township.
Как сообщили местные жители, водитель столкнулся с другим автомобилем на обочине, что привело к рассыпанию груза по дороге и возгоранию небольшой части грузовика. К счастью, водители не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.
Из-за аварии местные власти закрыли все полосы в западном направлении более чем на два часа, пока дорожные службы убирали конфеты с проезжей части. Работы завершились после полуночи, а материалы переданы полиции для расследования обстоятельств ДТП.
На ДТП последовала реакция в соцсетях
Пользователи активно комментировали фото с места происшествия:
«Нужны ли добровольцы, чтобы убрать этот беспорядок, лол»;
«Надеюсь, никто не имеет аллергии на арахис»;
«Вот смотрю и думаю — устроиться на работу водителем и перевозить M&M’s?»;
«Когда люди спросят, что повлекло за собой большой дефицит арахисовых M&M’s в 2025 году, историки укажут на это событие»;
«Шоколадно-арахисовый апокалипсис. Ну что, Нью-Джерси, готовься».
