Грузовик опрокинулся и засыпал дорогу популярными конфетами — что было потом

ДТП в США Фото соцсети

В США грузовик с популярными шоколадными конфетами M&M’s попал в ДТП, поэтому автомагистраль засыпало тысячами конфет.

Об этом говорится в соцсетях спасателей Knowlton Twp. Fire and Rescue Company #1 — Station.

Произошло ДТП в Нью-Джерси. По информации спасателей штата, из прицепа грузовика высыпалось тысячи упаковок известных шоколадных конфет. Инцидент произошел 15 сентября около 22:20 на трассе Interstate 80 вблизи Knowlton Township.

ДТП с укерками Фото: соцсети

Как сообщили местные жители, водитель столкнулся с другим автомобилем на обочине, что привело к рассыпанию груза по дороге и возгоранию небольшой части грузовика. К счастью, водители не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.

Из-за аварии местные власти закрыли все полосы в западном направлении более чем на два часа, пока дорожные службы убирали конфеты с проезжей части. Работы завершились после полуночи, а материалы переданы полиции для расследования обстоятельств ДТП.

ДТП в США Фото: соцсети

На ДТП последовала реакция в соцсетях

Пользователи активно комментировали фото с места происшествия:

«Нужны ли добровольцы, чтобы убрать этот беспорядок, лол»;

«Надеюсь, никто не имеет аллергии на арахис»;

«Вот смотрю и думаю — устроиться на работу водителем и перевозить M&M’s?»;

«Когда люди спросят, что повлекло за собой большой дефицит арахисовых M&M’s в 2025 году, историки укажут на это событие»;

«Шоколадно-арахисовый апокалипсис. Ну что, Нью-Джерси, готовься».

