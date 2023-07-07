Грязную форму Гарри Поттера продали на аукционе: за какую сумасшедшую сумму ее приобрел фанат (фото)

Также с молотка ушли реквизиты из других культовых фильмов.

Грязная форма Гарри Поттера, которую актер Дэниел Рэдклифф носил в "Тайной комнате", была продана за 100 000 долларов США.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Потрепанный плащ с гриффиндорским капюшоном и фирменные круглые очки были проданы с молотка на аукционе Propstore в Калифорнии.

В лот также вошли белая хлопковая рубашка Гарри, галстук, шерстяной свитер с V-образным вырезом, серые брюки и черные кожаные замшевые туфли.

Форма Гарри Поттера / Фото: Propstore Auction

Костюм весь в сценической крови, а также в грязи. Купил все это суперфанат фильма.

Форма Гарри Поттера / Фото: Propstore Auction

Этот наряд был одним из более чем 500 проданных редких и культовых реквизитов и костюмов для кино и телевидения.

Также была продана полноразмерная копия светящейся машины времени DeLorean с трилогии "Назад в будущее". Она использовалась для рекламных мероприятий в Universal Studios в Орландо, Флорида. Автомобиль купили за 250 000 долларов США.

Копия машины времени DeLorean / Фото: Propstore Auction

Дуэльный световой меч Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн: Эпизод III, Месть ситхов" 2005 года, который использовал актер Юэн МакГрегор, продали за 118 750 долларов США.

Кираса, которую носил Рассел Кроу, также известный как генерал Максимус, в фильме "Гладиатор", была продана за 125 000 долларов США.

Кираса из "Гладиатора" / Фото: Propstore Auction

Игровая доска 1995 года из "Джуманджи" была продана за 262 500 долларов США, а самым дорогим лотом была кукла злого клоуна из фильма ужасов 1982-го "Полтергейст", купленная за 661 421 доллар.

Напомним, недавно продали на аукционе микроскопическую сумку Louis Vuitton, которая меньше крупины соли. Ставки на лот стартовали от 15 тысяч долларов.

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