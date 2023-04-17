Губы блогерши стали аномального размера после неудачного увеличения - видео

Американская блогерша из Лос-Анджелеса показала, как неудачно закончилась процедура по увеличению губ.

27-летняя инфлюенсер Джессика Бурко, которая уже не впервые колола филлеры, решила снова подкачать уста. Впрочем, на этот раз ее губы стали аномальныго размера.

Видео девушка разместила в своем TikTok. Она сняла кадры до ее посещения клиники и после, демонстрируя ужасный результат.

"Честно говоря, я не знаю, что пошло не так, мне несколько раз делали губы. Врач сделал все, что должен был. Сразу после того, как он сделал мне инъекцию, я посмотрела в зеркало и поняла, насколько я опухла. Я подумала, возможно, это потому, что я не колола губы больше года, но к тому времени, когда я села в машину, я поняла, что это ненормально", — поделилась она.

Впрочем, отек только усиливался, поэтому на следующий день она вернулась, чтобы растворить филлер. Джессика посетила нового врача.

Блогерша поделилась, что, несмотря на неудачный опыт, в будущем все равно будет увеличивать губы.

"Просто я вернусь к девушке, у которой делала процедуру раньше", – отметила она.

Со своей стороны, пользователи посоветовали Бурко сделать тесты на аллергию.

Сейчас она выглядит так:

Напомним, в Великобритании убийца-трансгендер отчаянно пытается пройти операцию по изменению пола пока находится за решеткой. Пэрис Грин не чувствует себя комфортно в душе.

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