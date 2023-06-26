Гуляет с китами и тюленями: как авантюрист живет на самой одинокой скале в мире (фото)

Вдохновенный искатель приключений перебрался на крошечный отдаленный остров, где проводит время в одиночестве, кроме отдыха с китами, птицами и тюленями.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Крис "Кэм" Кэмерон сейчас проживает на изолированном гранитном острове под названием Роколл, который стоит в живописном месте на высоте 2 м над уровнем моря и имеет окружность всего около 9 метров.

53-летний мужчина спит в наземной капсуле на скале, в импровизированном доме, который занимает около десяти секунд, чтобы перейти из одного конца в другой.

Остров Роколл / Фото: Press Association

Остров Роколл / Фото: Press Association

В подтверждение своей стойкости он регулярно борется с неблагоприятными погодными условиями.

Кэмерон сказал: "Я просто принимаю это каждый день и с нетерпением жду возвращения домой. Я нахожусь на финишной прямой и просто хочу покончить с этим штормом сейчас. Я пропустил день рождения моей дочери, я пропустил день рождения моей матери, а мой день рождения в это воскресенье, так что я пропущу свой день рождения дома. Это было тяжело, но это не должно быть легко".

Крис Кэмерон / Фото: Press Association

Кэм живет на безлюдной скале в Северной Атлантике целых 24 дня, и его цель – побить рекорд 45 дней, прежде чем уйти на отметке 60.

Он проводит свои дни, вставая с рассветом, чтобы съесть кусочек каши и кофе, прежде чем проверить свое оборудование, отправить сообщение и сделать фотографии.

Герой войны прослужил шесть лет в Гордонских горцах и собирает 50 000 фунтов стерлингов (63 500 долларов США) для благотворительной организации Королевского флота и морской пехоты, а также благотворительного фонда армии, благотворительной организации The Soldier's Charity.

Крис Кэмерон / Фото: Press Association

Кэм – отец 15-летней дочери и 13-летнего сына. Он прошел обучение на морского биолога и океанографа в Абердине и имеет сертификат преподавателя.

И когда его дни на острове закончатся, он вернется в свой дом в Уилтшире, где работает старшим тренером в Babcock International Group, используя свои навыки для специализированной подготовки военнослужащих в Великобритании.

Напомним, мужчина с "золотым билетом" пролетел 32 миллиона км и свозил жену в более чем 120 "медовых месяцев". Он рассказал, что это за пожизненный проездной.

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