Работы со скальпелем: гуманоиды впервые провели хирургическую операцию / © earth.com

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Гуманоидные работы впервые в мире успешно выполнили хирургические операции.

Результаты исследования уже опубликованы в авторитетном научном журнале Earth.com.

Каждый год миллионы людей ждут операции дольше, чем следует, потому что просто не хватает квалифицированных хирургов.

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Проблема выходит далеко за пределы переполненных больниц. Сельские общины, зоны стихийных бедствий, военно-полевые госпитали и другие труднодоступные места часто испытывают трудности с оказанием даже базовой хирургической помощи.

Исследователи, вероятно, нашли новый способ помочь. В доклинических исследованиях два телеуправляемых гуманоидных работы успешно проделали две различные операции.

Эта работа знаменует собой ранний, но важный шаг к использованию роботов для помощи хирургам и однажды для выполнения процедур под дистанционным руководством хирурга.

Команда инженеров и хирургов из Калифорнийского университета в Сан-Диего работала вместе над проектом.

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Во время одной операции человекоподобный робот и человек-хирург, выполнявший роль ассистента, удалили желчный пузырь.

Во время другой процедуры два гуманоидных работы работали вместе, чтобы выполнить аналогичный тип операции на большом млекопитающем, не являющемся приматом.

Эти результаты свидетельствуют о том, что человекоподобные работы могут в конечном счете стать ценными членами хирургических бригад, а не заменить врачей-людей.

Другой вид роботов

Больницы уже используют роботизированные хирургические системы для многих операций, особенно малоинвазивных процедур.

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Эти системы позволяют хирургам управлять роботизированными руками с большой точностью, сидя за консолью рядом. Человекоподобные работы созданы для более широкого круга задач.

В отличие от традиционных хирургических роботов, они передвигаются по стандартной операционной, работают со стандартными хирургическими инструментами и выполняют многие те же физические задачи, что и человек.

Создано для удаленных настроек

Исследователи считают, что наибольшее преимущество человекоподобных роботов состоит не только в том, что они могут делать, но и в том, где они могут это делать.

Поскольку они меньше и легче для транспортировки, эти работы могут поддерживать операции в общинах с ограниченными медицинскими ресурсами.

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Они также могут быть полезны во время поисково-спасательных миссий, на полях сражений или даже во время будущих космических миссий, где традиционное хирургическое оборудование будет сложно установить.

«Дистанционно управляемые и автономные человекоподобные роботы имеют реальный потенциал для расширения доступа к критически важным операциям, к которым пациенты иначе не имели бы доступа. Это может помочь преодолеть кризис здравоохранения не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире», — сказал Майкл Ип из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

«Это исследование показывает, что человекоподобные работы имеют жизнеспособное будущее в области хирургии. Вы можете представить себе использование этих роботов в отдаленных общинах, где есть проблемы с персоналом или в строгих условиях, таких как поисково-спасательные операции, где требуется массовое развертывание полевой медицины за короткий промежуток времени».

Помощник хирурга

Одна из проблем многих роботизированных систем состоит в том, что они требуют от хирургов изучения специализированных элементов управления и рабочих процессов.

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Исследовательская группа оснастила робота Surgie адаптерами, которые позволили ему устанавливать стандартные хирургические инструменты, что позволило легко разместить его в типовой операционной.

«Мы были удивлены тем, насколько хорошо Surgie вписался в наше рабочее пространство и рабочий процесс», — сказал доктор Никита Тареджа из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

По словам исследователей, управление гуманоидным роботом также было более естественным, чем некоторыми существующими системами, особенно для людей без значительной подготовки к работе с этими системами.

Гуманоидные работы руководствовались дистанционно хирургами, а не работали самостоятельно.

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Этот подход, известный как телеоперация, позволяет хирургу управлять каждым движением, оставаясь на определенном расстоянии от пациента.

Доктор Шанлей Лю из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего сказал, что телеуправляемый робот может выполнять процедуры с таким же уровнем точности, как и современные телеуправляемые хирургические роботизированные системы.

«Это стоит гораздо дешевле и занимает гораздо меньше места в операционной. Поэтому его легко развернуть где угодно: от сельской местности до поля боя и даже в космосе», — сказал Лю.

Технология все еще испытывает трудности, которые нужно преодолеть. Во время операций роботов пришлось несколько раз перекалибровать.

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Это сделало процедуры гораздо более медленными, чем операции, выполняемые с помощью современных специализированных хирургических роботов.

Ускорение операций

Исследователи также продолжают работать над уменьшением латентности, то есть задержкой между движениями руки хирурга и реакцией робота.

Более быстрая связь станет особенно важной, если хирурги будут проводить операции за сотни или даже тысячи км.

Команда отметила, что ранние роботизированные лапароскопические операции продолжались до шести часов.

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Сегодня хирурги часто могут выполнить ту же процедуру примерно за 30 минут, что свидетельствует о быстром прогрессе роботизированных технологий.

Поскольку работы могут ходить и выполнять многие повседневные физические задачи, они могли бы передавать хирургические инструменты врачам, перемещать оборудование или убирать операционную после процедуры.

«Одна из наших целей — разработать автономного хирургического ассистента», — сказал Ип.

«У многих общин есть проблемы с достаточным штатом хирургических бригад, а это значит, что пациенты не получают лечения. Наша цель — операционная будущего, где человекоподобные работы и люди работают бок о бок как единая команда, чтобы предоставлять процедуры тем, кто в них нуждается, как в традиционных больничных условиях, так и в нетрадиционных, полевых медицинских условиях. Это достижение отражает силу объединения инженеров и хирургов-новаторов для решения значимых клинических проблем в нашей учебно-исследовательской лаборатории мирового класса», — сказал доктор Райан Бродерик из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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