В Днепре живет необычный гусь, который носит тапочки с бантиками и имеет собственное меню

Гусь Гоша из Днепра

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В Днепре обычный гусь стал настоящей местной звездой и полноправным членом семьи. Четырехлетняя птица по имени Гоша живет вместе с хозяйкой Галиной, которая ухаживает за ним как за лучшим другом, выгуливает в собственноручно сшитой обуви и готовит для животного отдельный каждодневный рацион.

Историей Гоши делится «Суспільне».

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Гусь, которому каждый день готовят: как Гоша отдыхает на даче

История этой дружбы началась четыре года назад, когда днепрянка купила на местном рынке крошечного десятидневного гусенка. Вместо привычного для сельскохозяйственных птиц сценария Гоша оказался в атмосфере заботы и любви.

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«Я не люблю кошек и не люблю собак. Я люблю птиц. Я скорее умру, чем его буду резать. Никто его резать не будет, не собирается. Он уже как друг семьи», — делится Галина.

Жизнь пернатого имеет четкий сезонный график: с мая по октябрь Галина вместе с Гошей живет на даче неподалеку от Днепра, а осенью и зимой они возвращаются в квартиру в городе.

«Здесь свежий воздух, а там на девятом этаже и ему скучно и неудобно. А сейчас есть возможность, чтобы он погулял на земле, поел траву», — объясняет Галина.

Особое внимание хозяйка уделяет комфорту и безопасности лап своего любимца. На даче Гоша важно прогуливается в черных тапочках с бантиками. Женщина шьет обувь собственноручно — на лето более легкие модели, а на осень — потеплее. Обувают птицу каждый раз перед выходом за пределы двора.

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«Сначала одну тапочку наденем, потом другую. Пойдем мусор выносить на соседнюю улицу, а там галька, вот камни, и лапкам плохо. Сегодня еще и на даче он. Лапы черные, лапы грязные, в земле», — рассказывает днепрянка.

Питание гуся превратилось в настоящий ежедневный ритуал. На кухне Галина обустроила для Гоши отдельное место кормления, где подает блюда, которые любит гусь. Ежедневное меню включает пшеницу, тыкву и картофель.

«Пшеница. Это тыква тушеная с сахаром, которой у меня сейчас нет. Это чай. Здесь вот чай. Я ему с пакетиком чая и сахаром. Это картофель. Я сначала отвариваю, потом картошку на сковородку с растительным маслом».

Гусь имеет собственную посуду, которую тщательно вымывает Галина. Если животному чего-то не хватает, женщина готова жертвовать собственными потребностями. Все лето гусь проводит на даче и дышит свежим воздухом. Бросать его без присмотра надолго женщина категорически отказывается, поэтому все свои поездки планирует так, чтобы возвращаться домой как можно скорее.

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Сейчас Галина и Гоша активно готовятся к зиме: делают запасы зерна и овощей, а также ждут новую жительницу. Хозяйка хочет найти для гуся пару, так что вскоре Гоше должны привезти подругу.

Животные: последние новости

Напомним, в США гусь по имени Гузи спас хозяев, вовремя предупредив их о пожаре в сарае. Инцидент произошел в округе Форт-Бенд, штат Техас, когда житель дома Берт Гербер заснул перед телевизором, а вся его семья уже спала.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как птица начала громко кричать, когда в здании за домом уже вспыхнуло пламя. Хозяин, проснувшийся от крика животного, вышел на улицу, заметил огонь и успел самостоятельно его потушить.

Супруги убеждены, что без бдительности птицы последствия могли быть катастрофическими, ведь огонь нанес бы значительный ущерб. Для семьи Гузи, которого взяли в мае по просьбе младшей дочери Элейн, уже был любимцем и полноценным членом семьи, а после спасения хозяев получил еще и официальный статус настоящего маленького героя.

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