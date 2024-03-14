Характерник ответил, почему началась война России против Украины: "Мы сейчас платим"

Просветленный мастер, характерник Виктор Шелкошитный (Хорс) рассказал, что нападение РФ очень несправедливо, но украинцы платят за свое безразличное отношение к важным событиям и армии, правда, платят невинные люди.

Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу "Мой мир".

Характерник отметил, что нападение России на Украину - это очень несправедливо. Он отметил, что украинцы вынуждены расплачиваться за ошибки предков и чиновников.

"Но из-за этой толерантности, длиной в 300 лет мы сейчас платим. За то, что мы две революции не довели до конца - платим. За то, что были равнодушными к своему будущему, выбирая тех, кого выбирали. За то, что спокойно наблюдали за тем, как разбазаривают нашу армию, уничтожают наш флот. Платят не те, кто на этом нажился. Вот здесь несправедливо. Поэтому после этой войны многие украинцы станут очень принципиальными. Потому что когда мы оказываемся на грани возврата - толерантность, безразличное отношение к политике исчезает навсегда", - сказал Виктор Шовкошитный.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница в Высшие измерения назвала событие, ознаменующее окончание войны в Украине.

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