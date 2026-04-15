Хаски после груминга шокировал владелицу: что сделали с собакой (фото)

Владелица сибирского хаски из Калифорнии испытала настоящий шок, когда пришла забирать своего годовалого любимца из грумерского салона. Вместо опрятного пса она увидела животное, которое выглядело как совершенно другой щенок.

Своей историей она поделилась на Reddit, пишет Newsweek.

Инцидент произошел после того, как владелица решила немного подстричь верхний слой шерсти своего хаски, которая стала слишком лохматой. Во время записи в салон ее бабушка попросила сделать псу пожилую стрижку, надеясь, что это поможет ему легче переносить жару. Однако интерпретация этой просьбы грумерами оказалась радикальной.

«Я думал, что они будут знать, как стричь шерсть хаски, но они полностью обрили моего ребенка налысо», — написала владелица Reddit.

За визит женщина заплатила 160 долларов, однако результат ее разозлил. Вместо прореживания подшерстка собаку обстригли машинкой до самой кожи. Пользователи сети призвали хозяйку требовать полного возмещения средств за испорченный вид животного.

Собака после груминга / © reddit

Почему брить хаски опасно

Американский кинологический клуб (AKC) отмечает: сибирские хаски принадлежат породам с двойной шерстью, состоящей из густого подшерстка и защитных волос. Такая структура защищает собаку не только от холода, но и от перегрева и солнечных ожогов.

Эксперты из груминга настойчиво советуют не брить такие породы, за исключением экстремальных случаев, таких как сильное взбивание шерсти (колтуны), что мешает коже дышать.

«Я считаю, что любой порядочный грумер для собак должен знать, что хаски или любую собаку с двойной шерстью не бреют. Я так волнуюсь, что это повредит его подшерсток», — добавила хозяйка собаки.

Комментаторы на Reddit разделились на два лагеря. Некоторые считают, что причиной стало плохое общение и нечеткие инструкции со стороны владельцев. Другие же уверены: профессиональный мастер никогда не побрит хаски налысо, даже если об этом просит клиент.

«Как грумер, я поражен. Даже в случае чрезвычайного уплотнения или колтунов, вы не бреете ни одну собаку, не сказав владельцу, что это нужно сделать», — отметил один из пользователей.

Опытные владельцы хаски предупреждают, что после такого бритья шерсть может никогда не вернуться в свое первоначальное состояние. В некоторых случаях она отрастает неравномерно, изменяя навсегда текстуру и защитные свойства.

