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Украинские народные ругательства и устойчивые выражения поражают своей колоритностью, однако далеко не все знают их первоначальный смысл.

Лингвист Алина Острожская подробно объяснила, что на самом деле означают известные фразы, которые люди нередко используют в повседневной речи.

Оказывается, большинство подобных проклятий содержат пожелания тяжелых болезней или встречи с нечистой силой.

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«Вы наверняка хотя бы раз говорили «Хай тобі трясця» или «хай тобі грець. Но знаете ли вы, что означают эти слова? Что на самом деле вы желали человеку? Ведь если вы говорите «хай тебе пранці з’їдять», помните: пранцы — это болезнь, передающаяся половым путем, это сифилис», — предупреждает Алина Острожская.

По словам эксперта, следует проявлять осторожность и в отношении других популярных фраз, ведь за ними скрываются серьезные заболевания:

«трясця» — это лихорадка или жар;

«пек тобі» — происходит от слова «пекло» и родственно глаголу «спекатися»;

«грець» — во фразах типа «грец побивай» или «хай йому грець» означает апоплексический удар, инсульт или паралич. Впрочем, в определенных контекстах так называли даже дьявола.

Кроме того, филолог обратила внимание на региональные варианты этих выражений. В частности, на западе Украины популярна фраза «шляк бы тебя трафив».

«В Галичине, кстати, можно услышать выражение «шляк би тебе трафив» — здесь «шляк» тоже означает паралич или инсульт, а «трафити» — поразить, постигнуть. То есть это выражение почти полностью соответствует литературному «хай тобі грець», — подытожила Алина Острожская.

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Даже в разговорах об автомобилях украинцы часто используют русизмы, хотя для каждого такого термина существует правильный эквивалент — например, «кермо» вместо «руля», «стеклоочистители» вместо «дворников», «тормоза» вместо «тормозов», а также «пробки» и «водительское удостоверение» вместо привычных калек.

Слово «благополучие» в украинском языке часто употребляют без необходимости, хотя существует множество более точных и благозвучных вариантов — лучше всего подойдет «добробут», а для эмоционального или нематериального значения стоит выбирать выражения вроде «семейный уют», «душевное равновесие» или «покой и согласие». В зависимости от контекста уместными будут также «достаток», «богатство», «процветание» или «имущество».

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