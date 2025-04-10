Хирург был оштрафован на $10 тысяч за публикацию фото пениса пациента с тату свастики

Хирург / © Credits

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Хирург из штата Квинсленд, Австралия, получил выговор и был оштрафован на $10 000 за то, что сфотографировал пенис коматозного пациента с татуировкой свастики, а затем поделился фото в групповом чате WhatsApp.

Об этом сообщает New Zealand Herald.

Пациент с татуировкой нуждался в ортопедической операции в апреле 2019 года после того, как у него в руках взорвалась бомба из труб, которую он, как сообщается, делал дома.

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Его интубировали и ввели в состояние медикаментозной комы, когда хирург заметил ненавистную татуировку. Тогда он сделал снимок полового члена и поделился им в групповом чате со своими коллегами.

Скандал оставался незамеченным, пока в 2020 году Офис омбудсмена по вопросам здравоохранения не получил информацию об этом удивительном происшествии. Ведомство начало расследование и установило, что действия хирурга не имели «никакой клинической или медицинской цели».

Трибунал, рассматривавший спор, признал, что хирург выразил сожаление по поводу частного обмена фотографиями, но врача все равно оштрафовали на огромную сумму в 10 тысяч долларов и вынесли выговор.

«Пациент был без сознания и особенно уязвим», — сказал суд.

Непонятно, что произошло с пациентом после этой продолжительной драмы, и почему он вообще делал бомбу у себя дома.

Напомним, у мужчины разорвалось яичко после сильного кашля.