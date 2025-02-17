Хирург похудел на 25 кг за 42 дня: как ему это удалось (фото)

Врач из Китая вызвал удивление, похудев на 25 кг всего за 42 дня, после чего получил множество наград на соревнованиях по бодибилдингу.

Об этом пишет SCMP.

31-летний Ву Тяньген был единственным врачом, который принял участие в соревнованиях по фитнесу и бодибилдингу Тяньруй, состоявшихся в южной провинции Гуандун в январе.

Ву, рост которого составляет 182 см, вес – 73,5 кг, завоевал чемпионские титулы в группах новичков и подтянутых моделей, а также стал самым популярным участником.

Ву работает хирургом в больнице Чжуннань при Университете Ухань в центральной провинции Хубэй.

По его словам, бодибилдинг является частью его работы, поскольку он в большинстве своем имеет дело с пациентами с ожирением и помогает им похудеть с помощью хирургического вмешательства.

Хирург рассказал, что он не всегда был в хорошей физической форме из-за отсутствия физических упражнений и нерегулярного питания. В 2023 году ему диагностировали легкую жировую дистрофию печени, а в прошлом году его вес достиг 97,5 кг.

Ву Тяньген / Фото: Weixin

По мере ухудшения здоровья Ву начал принимать меры, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме и здоровье. "Если я не могу спасти себя, как я могу спасти других?" – сказал он.

Ву разработал план, чтобы "сбросить жир и нарастить мышцы" за короткий период, содержавший физические упражнения по меньшей мере два часа в день и шестичасовой сон.

Каждый день он просыпается в 5:30 утра и делает час аэробных упражнений перед тем, как уйти на работу. После работы он занимается еще час. Подробности его диеты в отчете не раскрываются.

В преддверии соревнований Ву увеличивает свои тренировки до четырех часов в день.

Ву Тяньген / Фото: Weixin

Его тренер Ши Фан, ведущий китайский спортсмен, выигравший абсолютное первенство среди фитнес-моделей на чемпионате мира IFBB в Литве в прошлом году, похвалил его: "Интенсивность тренировок Ву превышает интенсивность тренировок многих профессиональных спортсменов".

Хирург сказал, что его превращение из "толстяка" в "Мистера бодибилдинга" может служить хорошим примером для его пациентов, повышая их доверие и соблюдение научной теории похудения.

В последние годы врач помог около 100 людям успешно снизить вес. Он предложил худеющим принять здоровый образ жизни, содержащий достаточный сон, научную диету, регулярные физические упражнения и расслабленное мышление.

"Вы должны составить долгосрочный план похудения и настаивать на нем", – сказал он. "Я не выступаю за радикальные, краткосрочные методы, требующие есть очень мало".

Ву Тяньген / Фото: Weixin

Напомним, как снова не набрать вес после похудения. Все мечтают похудеть раз и навсегда, однако часто случается так, что вес возвращается снова.

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