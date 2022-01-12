Хирург выжигал на печенях пациентов свои инициалы: как его наказали

Хирург выжигал на печенях пациентов свои инициалы: как его наказали

Мужчину окончательно вычеркнули из медицинского реестра, и теперь ему навсегда запрещено заниматься врачебной деятельностью.

В Великобритании хирург-трансплантолог оставил на печенях двух пациентов свои инициалы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Саймон Бремхолл использовал аргонный резектор (устройство, которое используется для остановки кровотечения во время операций на печени), чтобы вывести свои инициалы высотой около четырех сантиметров на органах двух пациентов.

О таких действиях хирургу стало известно еще в 2013 году. Странные действия Бремхолла заметил его коллега во время операции. В 2014 году скандальный врач сам уволился из медучреждения. В 2018 году за это он заплатил штраф в размере 10 тыс. фунтов стерлингов.

В декабре 2020 года мужчина был временно отстранен от профессиональных обязанностей, но через пять месяцев медику удалось через суд отменить запрет.

Британская Служба трибунала практикующих врачей (MPTS) расценила его действия как "профессиональное высокомерие". В свою очередь пациенты утверждали, что им был причинен "значительный эмоциональный вред", ведь на состояние здоровья эти "метки" не влияют.

"Физическое насилие над двумя уязвимыми пациентами, находящимися в бессознательном состоянии в клинических условиях, один из которых испытал значительный и длительный эмоциональный ущерб, серьезно подрывает доверие пациентов и общества к медицинской профессии. А также неизбежно наносит дурную славу профессии в целом", – говорится. в решении Трибунала.

И вот на этой неделе Бремхолла окончательно вычеркнули из медицинского реестра, и теперь ему навсегда запрещено заниматься врачебной деятельностью.

Напомним, что в Великобритании мужчина похитил из детской больницы 100 iPad.

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