Хитрая женщина четыре года не покупает еду благодаря смелому лайфхаку: что она придумала (фото)

Женщина в течение четырех лет не покупает еду, потому что копается в мусорниках вместо того, чтобы сходить в супермаркет за продуктами. К слову, нередко люди находят на мусорных свалках еще и ценные вещи, как вот британец, наткнувшийся на картину и заработавший на ней 1,4 млн гривен.

Об этом пишет Daily Star.

Софи Джуэл-Андерсон начала нырять в мусорные баки в октябре в 2020 году, живя в Сиднее. 30-летняя женщина принялась брать только свежие продукты из специальных контейнеров, прежде чем поняла, что может получить весь свой недельный запас из помойки. Она покупает в супермаркетах только предметы быта, такие как туалетная бумага, средство для мытья посуды и зубная паста, которые обошлись ей в 2024 году всего в 98 долларов.

Сэкономленные тысячи долларов менеджер ресторана использует для путешествий по миру. Уроженка Дании сказала: "Я не была в продуктовом магазине уже четыре года. У меня нет нужды ходить туда, поскольку всю еду я нахожу на свалке. Сэкономленные деньги позволяют мне свободно путешествовать. Я потратила много денег на путешествия и посещение друзей по всему миру" .

Софи никогда не испытывала проблем с тем, чтобы позволить себе поход в продуктовый магазин, но поняла, что ныряние в мусорные баки будет более экономически выгодным способом покупки продуктов. Она пошла с подругой разведать несколько мусорников вокруг Сиднея и мгновенно изменила свое отношение к этому способу.

Софи Джуэл-Андерсон / Фото: SWNS

Софи сказала: "Я всегда знала о концепции dumpster diving, и мне было очень интересно. Я никогда не делала этого раньше, поэтому решила заглянуть на свалку в Сиднее, и то, что я увидела, было безумным. Она была наполнен едой, часть из которой была просрочена, но многое не было – все началось оттуда. Для меня это походило на охоту за сокровищами. Я быстро поняла, что в мусорных контейнерах так много хорошей еды, и мне больше не нужно ходить по магазинам".

Софи продолжила погружение в мусорные баки, когда вернулась в Данию в 2022 году, и теперь покупает в супермаркете только непродовольственные товары.

Она добавила: "Мне больше не нужно ходить в супермаркет. Я только что сделала свой финансовый отчет за 2024 год, и за весь год я потратила в супермаркетах всего 98 долларов. У меня нет графика для погружения в мусорку – я хожу или несколько раз в неделю, или каждые две недели. Я нахожу так много, что мой холодильник всегда полон.

Женщина собирает еду на свалках / Фото: SWNS

Софи говорит, что сбережения, которые она сделала, отказавшись от покупки продуктов, дали ей свободу – она может меньше работать и путешествовать по миру, посещая своих друзей.

В последние годы Софи побывала в Кении, Аргентине, Италии, Испании и Дубае. Софи сказала: "Это дает мне свободу. Я работаю всего три дня в неделю. Погружение в мусорные баки дает мне свободу тратить больше на вещи, которые я люблю".

Софи так любит погружение в мусорные баки, что даже привлекла к этому делу свою семью – родителей, братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Она готовит для них еду, используя продукты, которые она нашла, и теперь они ходят на охоту во время отпуска.

"Когда они приходят ко мне в гости, то знают, что всю еду я достаю из помойки. Они знают, что еда хорошая, потому что я никогда не подам своим гостям то, что не съела бы сама. Я оцениваю всю еду, прежде чем выбрать ее. Когда мы едем на семейные праздники, мы всей семьей ныряем в мусорный бак. Еда, которую мы едим на праздники – это все из мусорника", — добавила она.

Софи Джуэл-Андерсон / Фото: SWNS

Софи рассказала, что ее миссия погружения в мусорные баки превратилась из поиска сокровищ в "повседневный активизм". Женщина стремится повысить осведомленность о пищевых отходах, а также о том, как люди относятся к пище и как она может быть полезна, даже если ее срок годности истек.

Напомним, в Греции на помойку выбросили артефакт в возрасте 2000 лет. Неожиданная находка была передана археологам для установления культурной и исторической ценности.

Читайте также: