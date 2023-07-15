Хитрая женщина похвасталась, как бесплатно отдыхала в роскошном отеле Турции - фото

Женщина похвасталась, что проникла на роскошный курорт, где она и ее дети наслаждались бесплатной едой и напитками, а также всеми удобствами.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Роксен Бальчунас и ее семья поначалу наслаждались пребыванием по системе "все включено" в отеле Ramada Hotel & Suites, в городе Кушадасы, Турция, еще в мае.

Вытащив по возвращении из дорожной сумки браслеты, 39-летняя женщина решила забронировать через два месяца еще одну поездку в тот же курортный город. В этот раз она поселилась в дешевой квартире в десяти минутах езды от пятизвездочного отеля.

Она воспользовалась устаревшими браслетами, чтобы вернуться на роскошный курорт в сопровождении своих детей 13 и 6 лет.

Браслет отеля / Фото: Kennedy News and Media

Роксен, живущая в Шеффилде, Великобритания, утверждает, что сначала она пробралась в гостиницу, чтобы удивить свою маму, остановившуюся там в то же время.

Она объяснила: "Моя мама забронировала свой отпуск только неделю назад, это было в последнюю минуту. Я будто направила маму в эту гостиницу, и когда нашла наши браслеты с мая, я подумала: "Это замечательно". Я просто баловалась, говоря: "Мы пойдем и будем есть их еду". Сначала я просто шутила с детьми, но потом мы это сделали. Называйте меня воровкой сколько хотите, но я наслаждалась своей неделей бесплатной еды и напитков".

Женщина похвасталась, как бесплатно отдыхала в пятизвездочном отеле Турции / Фото: Kennedy News and Media

Женщина рассказала, что работники гостиницы не проверили ее браслеты, когда она впервые вошла. Поскольку они были на ней, никто ничего не проверял.

Признав, что получение еды бесплатно сделало их отпуск "увлекательным", Роксен заявила, что в результате они съели больше еды, чем во время своего первого пребывания в отеле.

Они пользовались всеми услугами бесплатно / Фото: Kennedy News and Media

Туристка добавила, что ей и ее детям "повезло", поскольку на той неделе гостиница использовала браслеты того же цвета, что и во время ее предыдущего оплаченного пребывания.

"Я действительно осознавала, что они заметят, но, к счастью, этого не произошло. Иногда у них разные цветные полосы, так что нам повезло, что на той неделе была именно эта цветная полоса. Не знаю, повторила бы я это еще раз", - сказала она.

Роксен Бальчунас / Фото: Kennedy News and Media

Свою историю о путешествии женщина поделилась в Сети. Юзеры разделились мнениями относительно того, была ли мама "смелой" или "мошенницей".

Совершенно весело. Молодец

Черт возьми, ты смелее, чем я

Итак, если вы можете позволить себе ездить в отпуск ежемесячно, зачем вам вот так воровать из отеля?

Мне грустно за тех людей, которые очень много работают для чего-то и такие люди, как вы просто думают, что могут обмануть систему

Напомним, женщина отдала своему фальшивому бойфренду 80 000 долларов. Она рассказала, как он ее обманул.

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