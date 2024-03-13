Хитрая женщина полгода обворовывала АЗС: как она заправила себе 26 000 литров бензина

В Линкольне, штат Небраска, США, женщина обманула АЗС почти на 28000 долларов.

Об этом пишет 1011 Now.

Полиция утверждает, что 45-летняя Дон Томпсон бесплатно заправлялась более шести месяцев.

Правоохранители города получили звонок от менеджера по предотвращению ущерба Bosselman Enterprise 20 октября в 2023 году. Он со своей стороны получил сообщение от заправки Pump and Pantry о том, что кто-то участвовал в афере.

После дальнейшего расследования полиция узнала, что в ноябре в 2022-м топливные насосы получили обновление программного обеспечения. Обновление управляло заказами и бонусными картами, и оно было сделано по просьбе клиентов и персонала.

Однако, без ведома компании, обновление было злонамеренным. Оно позволяло кому-либо дважды провести картой вознаграждения, чтобы перевести насос в тестовый режим. Оттуда пользователь мог заправляться бесплатно.

Менеджер по предотвращению ущерба обнаружил, что одна конкретная карта неоднократно использовалась для получения бесплатного бензина. Отследив информацию по карточке, полиция смогла установить личность Томпсон, говорится в судебных материалах.

Видеонаблюдение показало, что Дон неоднократно заливала горючее в свой автомобиль.

Полиция считает, что горючее было похищено в период с 13 ноября 2022 года по 1 июня 2023 года. За эти месяцы бонусная карта была использована 510 раз.

Подсчитано, что за это время было перекачано 26 000 литров бензина. По оценкам менеджера, общая сумма ущерба составила $27 860.

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Судебные записи свидетельствуют, что на бонусную карту также было начислено минимальное количество баллов, поскольку она использовалась не по назначению.

В 2023 году полиция также узнала о другом лице, которое пользовалось этой карточкой. Полицейские связались с женщиной, и она утверждала, что Томпсон позволила ей использовать свою карточку для получения "горючего со скидкой". Договоренность заключалась в том, что женщина будет платить Томпсон за пользование картой, согласно протоколу ареста. В общей сложности, по мнению полиции, женщина заплатила Дон 500 долларов за бензин стоимостью 700 долларов за 10 заправок. Женщина также сообщила, что Томпсон продала карточку где-то в июне в 2023 году. Эксплуатация горючего была зафиксирована 1 июня 2023 года, пишет полиция.

Дон Томпсон была арестована 6 марта после нескольких месяцев расследования. Ей было предъявлено обвинение, а следующее заседание по делу запланировано на 11 апреля.

Напомним, мужчина пять лет бесплатно жил в отеле Нью-Йорка. Стало известно, как ему это удалось.

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