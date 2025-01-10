Хитрые аллигаторы заманивают людей на смерть, имитируя утопленников: как они это делают — фото

Можно увидеть человеческие руки, которые машут о помощи, но на самом деле это когти аллигатора.

Пользователи Сети убеждены, что аллигаторы, похоже, придумали хитрый прием, направленный на то, чтобы заманить людей в коварные воды. Они якобы имитируют тонущих людей.

Соответствующее видео снял очевидец на реке Барито на азиатском острове Борнео, передает Daily Star.

Оператор сказал: "Неужели это происходит так часто, что слухи об этом распространились в крокодильем сообществе, и фальшивое утопление стало для крокодилов жизнеспособным способом привлечь внимание действительно тупой человеческой добычи?".

Когти морского аллигатора ужасно похожи на человеческую кисть и предплечье, особенно издалека. Некоторых зрителей смущает такая забава местных жителей – они спрашивают, почему их не пугает это причудливое зрелище.

Аллигатор / Фото: скриншот с видео

Не исключено, что существующий со времен динозавров вид смог бы приспособиться и научиться новым способам ловить добычу. На самом деле, мы уже знаем о множестве тактик, указывающих на то, что эти рептилии имеют больше ума, чем можно себе представить. Некоторые животные ставили палки на голову, чтобы привлечь птиц, считавших, что могут собрать их как материал для гнезда, прежде чем их поймают и съедят.

Видео, собравшее более миллиона лайков, вызвало у некоторых зрителей возмущение своим содержанием. Один юзер был расстроен тем, что аллигаторы "эволюционируют быстрее, чем искусственный интеллект", тогда как другой развенчал истерию, сказав, что "только дурак будет спасать" одну из рептилий. Еще один сказал: "И люди называют животных тупыми!!!".

Если это видео является частью системы, это было бы новым наблюдением за аллигаторами, поскольку нет никаких доказательств того, что подобные трюки выполнялись ранее. Также неясно, стал ли кто-нибудь жертвой этого хитрого изобретения рептилий.

Впрочем, на днях эксперт по крокодилам высказался, чтобы объяснить, что происходит. Брендон Сидело — исследователь конфликта между человеком и крокодилом в Университете Чарльза Дарвина, и он считает, что хотя он и раньше видел "ненормальное" поведение, возможно, всему этому разумное объяснение.

Он сказал: "Я думаю, что во рту у него, вероятно, есть добыча, потому что я видел его на некоторых реках здесь, где морские крокодилы словно крутятся под водой, вы увидите их лапы наверху, когда у них еда в челюстях. Это было бы мое предположение. Это могло быть даже неврологическим, но я предполагаю, что это добыча".

Напомним, на обочине дороги нашли обезьяну в розовой юбке. Она убежала от своих хозяев изучить местность.

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