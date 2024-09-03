Хитрый мужчина организовал фальшивую свадьбу для своей второй жены

Мужчина признался, что организовал фальшивую свадьбу, чтобы пожениться со своей новой "женой" – но его бывшая партнерша, с которой он до сих пор состоит в законном браке, грозится разоблачить его ложь.

Об этом пишет Mirror.

В Великобритании незаконно жениться во второй раз, не разорвав первый брак. Несмотря на это, мужчина рассказал, как он отпраздновал вторую свадьбу со своей новой "женой", будучи женат на другой женщине.

Кроме того, его новая "жена" уже три года свято верит, что состоит в законном браке, хотя на самом деле он все подделал. На Reddit он признался: "Семь лет назад я познакомился со своей нынешней "женой", когда заканчивал магистратуру. Она была иностранной студенткой, и мы жили в одной квартире для проживания студентов, и мы сразу нашли общий язык. Вскоре мы начали встречаться, а потом, перемотав вперед на год или два, она решила остаться в стране, и мы съехались. Я люблю эту женщину, и все было замечательно, но в конце концов она начала нарушать тему брака. Ее семья очень традиционная, и она настаивала на том, что если мы хотим продолжать быть вместе, мы должны пожениться. Я был категорически против, но я не мог серьезно отказаться от этой женщины и в конце концов согласился".

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Однако тогда он был все еще женат на своей бывшей партнерше, поскольку они еще не завершили бракоразводный процесс. Он сказал: "Мы не разошлись на хороших условиях, поэтому я ушел, не разведясь, и сменил свой номер телефона и контактную информацию. Я не хотел иметь никаких контактов с бывшей женой, а поскольку моя жена – иностранка и не знает надлежащих юридических процедур, необходимых для женитьбы здесь, я сказал ей, что займусь юридическим аспектом, а она займется организацией свадьбы. У нее было несколько вопросов, почему ей не нужно было подписывать или предоставлять какие-либо документы, но я солгал и сказал, что там, где мы живем, это не нужно".

Описывая свою вторую свадьбу, он говорит, что это был "совершенно волшебный день", и все прошло именно так, как он и его новая "жена" себе представляли. Он сказал: "Если бы не тот факт, что все это время я потел от страха, думая, что кто-то узнает, что все это было обманом. Единственные люди, имевшие представление о том, что это не настоящая свадьба, были сотрудники, где я сказал, что мы уже официально женаты и что теперь, когда у нас есть деньги, мы устраиваем праздник. Мы женаты уже почти три года, а она до сих пор не имеет никакого представления, и мне казалось, что мне сошло с рук невозможное".

Однако на прошлой неделе его бывшая партнерша связалась с ним после того, как узнала, что он "женился во второй раз", и угрожала рассказать его новой "жене" правду, чтобы лишить ее дальнейших страданий.

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"Она обзывала меня всяческими словами и сказала, что сделает так, чтобы моя "жена" узнала о моей лжи", — рассказал он. "Я умолял ее не делать этого и предлагал развестись, но она сказала, что уже слишком поздно. Последние несколько дней я нахожусь в стрессовом состоянии и, честно говоря, не знаю, что мне делать. О том, чтобы рассказать "жене", не может быть и речи, потому что я точно знаю, что она бросит меня без колебаний".

Комментируя его признание, один пользователь написал: "Мне так жаль ее. Ты невероятно эгоистичен. Ты врал и манипулировал ею ради собственной выгоды. Ты никогда не заслуживал ее. Из-за тебя она не могла принимать информированные решения, и теперь она в настоящей передряге. Она этого не заслуживает". Другой юзер добавил: "Это последствия твоих позорных, манипулятивных, эгоистических действий. К сожалению, твои решения сильно повлияли на других. Ты упустил ее время, деньги и поставил ее в неудобное положение. Это унизительно".

Напомним, трансгендерная модель и блогерша обручилась с собой, но через год развелась. Женщина рассказала о своем "сологамном" браке.

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