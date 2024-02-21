Хитрый мужчина пять лет бесплатно жил в отеле Нью-Йорка: как ему это удалось

В течение пяти лет жителю Нью-Йорка удавалось бесплатно жить в знаменитой гостинице Манхэттена, воспользовавшись малоизвестным местным жилищным законодательством.

Об этом пишет AP.

Но прокуроры заявили, что Микки Баррето зашел слишком далеко, когда подал документы, подтверждающие право собственности на все здание отеля New Yorker, и попытался взимать арендную плату с другого арендатора.

Его арестовали и обвинили в предоставлении ложных сведений о собственности. Но 48-летний Баррето говорит, что был удивлен, когда в квартире его парня появилась полиция с оружием и пуленепробиваемыми щитами. По его мнению, это должно быть гражданское дело, а не уголовное.

"Я сказал: "О, я думал, что ты что-то делаешь ко Дню святого Валентина, чтобы оживить отношения, пока не увидел женщин-офицеров", — вспомнил Баррето.

Обвинение Микки в мошенничестве и преступном неуважении к суду — это лишь последняя глава в многолетней юридической саге, которая началась, когда он и его парень заплатили около 200 долларов за аренду одной из более чем 1000 комнат в высоком здании в стиле ар-деко, построенном в 1930 году.

Баррето говорит, что он только что переехал в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса, когда его парень рассказал ему о лазейке, позволяющей жителям одноместных комнат в домах, построенных до 1969 года, требовать шестимесячную аренду.

Баррето утверждал, что поскольку он заплатил за ночь в гостинице, он считается арендатором. Он попросил аренду и отель сразу же выгнал его.

"На следующий день я пошел в суд. Судья отказал. Я подал апелляцию в Верховный суд штата и выиграл апелляцию", — сказал Баррето, добавив, что в решающий момент дела адвокаты владельцев здания не явились, что позволило ему выиграть по умолчанию.

Отель New Yorker / Фото: Getty Images

Судья обязал отель передать Баррету ключ. Он рассказал, что прожил там до июля 2023 года, не платя арендную плату, поскольку владельцы здания никогда не хотели договариваться с ним об аренде, но выгнать его не могли.

Прокуроры Манхэттена признают, что жилищный суд передал Баррето "на владение" его комнату. Но, говорят, на этом он не остановился: в 2019 году мужчина загрузил на городской сайт фальшивый документ, якобы передающий ему право собственности на все здание в Ассоциации Святого Духа за объединение мирового христианства, купившее недвижимость в 1976 году. Церковь была основана в Южной Корее самопровозглашенной мессией, покойным преподобным Сун Мэн Муном.

"Потом Баррето пытался предъявить обвинения различным организациям как собственник здания, в том числе требовать арендную плату от одного из арендаторов гостиницы, регистрировать отель на свое имя в Департаменте охраны окружающей среды Нью-Йорка для оплаты услуг водоснабжения и канализации, а также требовать от банка гостиницы передать ему свои счета", — говорится в сообщении прокуратуры.

"Как утверждается, Микки Баррето неоднократно и обманным путем заявлял о своем праве на одну из самых значимых достопримечательностей города, гостиницу New Yorker", — заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

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Расположенный в квартале от Мэдисон-Сквер-Гарден и Пенсильванского вокзала, отель New Yorker никогда не входил в самые гламурные гостиницы города, но уже давно стал одним из самых больших. Огромная красная вывеска New Yorker делает его достопримечательностью, которую часто фотографируют. Изобретатель Никола Тесла жил в отеле десять лет. NBC вел трансляцию с террасы отеля. Боксеры, в частности, Мохаммед Али, останавливались здесь, когда проводили бои в Гардене. Он закрылся как гостиница в 1972 году и в течение многих лет использовался для церковных нужд, прежде чем в 1994 году часть здания вновь открылась как гостиница.

В 2019 году Церковь Объединения подала в суд на Баррето по иску, включая его заявления в LinkedIn как владельца здания. Дело продолжается, но судья постановил, что Баррето пока не может изображать себя владельцем.

Представитель Церкви Объединения отказался комментировать его арест, сославшись на гражданское дело.

В этом случае Баррето утверждал, что судья, передавший ему "во владение" его комнату, косвенно передал ему все здание, поскольку оно никогда не было поделено на части.

"Я никогда не собирался совершать какое-то мошенничество. Я не верю, что совершал какое-то мошенничество", — сказал Баррето. "И я никогда не заработал на этом ни копейки".

Баррето заявил, что его судебные тяжбы являются активизмом, направленным на лишение прибыли Церкви Объединения. На церковь, известную проведением массовых свадеб, подали в суд за методы вербовки, а некоторые критиковали ее за дружеские отношения с Северной Кореей, где родился Мун.

Он сказал, что никогда не нанимал адвоката по гражданским делам и всегда представлял себя сам. 14 февраля он нанял адвоката по уголовным делам.

Напомним, "пищевой пират" 127 раз бесплатно пообедал в ресторанах. Что он придумал.

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