Ходят босиком в городе, поезде и даже KFC: почему женщина не носит обувь и не обувает детей

Женщина ходит босиком

35-летняя Бриттани Балински из Великобритании сознательно не носит обувь и позволяет своим четырем детям ходить босиком в любых условиях — во время прогулок по городу, в лесу, общественном транспорте и даже в заведениях быстрого питания. Женщина убеждена, что такая практика является естественной и не представляет угрозы для здоровья.

Об этом сообщило издание The Sun.

Балински считает, что обувь не соответствует естественной форме стопы, а потому может негативно влиять на осанку и походку. По ее словам, даже небольшой подъем каблуков способен менять положение тела и движения.

Женщина вместе с мужем придерживается такого образа жизни и воспитывает детей в подобном подходе. Их дети в возрасте 9, 7, 5 и 3 года, как отмечает Балински, сами отказываются от обуви. Семья регулярно отправляется на прогулки босиком, иногда заходит в заведения питания, в частности KFC, или пользуется поездами без обуви.

В то же время она отрицает распространенное мнение, что хождение босиком опасно или негигиенично. По ее словам, кожа стоп способна выдерживать нагрузки, а люди преувеличивают риски, связанные с острыми предметами. Балински отмечает, что не боится, что ее дети могут травмироваться.

Отдельно она обращает внимание на чувствительность стоп. По ее словам, большое количество нервных окончаний позволяет лучше чувствовать поверхность под ногами, тогда как обувь с твердой подошвой уменьшает эту «обратную связь» с землей.

Балински также отрицает, что ее образ жизни является чем-то необычным. Она называет себя «обычным человеком», который просто предпочитает ходить босиком. По ее словам, иногда она даже не задумывается, что вышла из дома без обуви, и может, в частности, управлять автомобилем босиком.

Если же он все-таки обувается, то выбирает так называемую «босоножную» обувь — модели с плоской подошвой, которые повторяют форму стопы.

Женщина настаивает: обувь не является необходимостью, а скорее социальным элементом. Она также отмечает, что ухаживает за ногами тщательнее, чем большинство людей — за своей обувью.

