"Холодильник для людей": японцы создали прибор, который мгновенно спасает от жары (фото)

В Японии создали холодильник для спасения от жары / © Credits

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Японская компания Trusco Nakayama недавно представила инновационный холодильник для людей, чтобы бороться с последствиями экстремальной жары на рабочих местах.

Как выглядит устройство и его главные технические фишки, разработчики показали на YouTube.

5 градусов и мгновенное охлаждение

Инновационное устройство получило название Do Hiemon Box. Разработчики позиционируют его как действенное решение для избавления от теплового удара. Габариты кабины рассчитаны на одного человека, которому достаточно зайти внутрь, чтобы мгновенно изолировать себя от адской жары.

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Внутри этого своеобразного бокса мощная система непрерывно подаёт холодный воздух температурой всего 5 градусов по Цельсию. Разработчики специально спроектировали устройство так, чтобы поток холода концентрировался в зоне шеи, ведь это позволяет быстро и эффективно снизить общую температуру тела.

Экономия и мобильность на производстве

Несмотря на свою высокую мощность, японское изобретение оказалось удивительно энергоэффективным и экономным в эксплуатации. Час работы такого персонального холодильника обходится владельцу примерно в 16 японских иен (около 4 гривен), что делает его выгодным решением для массового использования бизнесом.

© скриншот с видео

Инженеры также позаботились о максимальном удобстве транспортировки, оснастив кабину крепкими колесиками. Благодаря этому устройство можно легко перемещать по цеху, составу или даже вывозить на строительные площадки под открытым небом.

Для более сложных условий на корпусе предусмотрены специальные металлические кольца — римболты, позволяющие грузить кабину с помощью крана или лебедки. Это превращает Do Hiemon Box в универсальный инструмент избавления от жары на любых промышленных объектах и массовых мероприятиях.

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Напомним, охладить комнату в жару можно даже с помощью обыкновенного вентилятора. Один лайфгак придаст вашему устройству мощности, значительно снизит температура в помещении и спасет от жары.

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