Хомяк почти сорвал рейс: пассажиры ждали взлета два часа

Необычный инцидент произошел на борту самолета авиакомпании LATAM Airlines, который должен был выполнить рейс из Лимы в Тарапото. Один из пассажиров тайно пронес на борт своего домашнего любимца — хомяка, но за несколько минут до взлета животное сбежало. Из-за этого экипажу пришлось задержать вылет почти на два часа, чтобы найти грызуна.

Об этом сообщило издание Express U.S.

Бортпроводники обыскивали салон самолета ряд за рядом, подсвечивая себе телефонами и заглядывая под сиденья. Поиски продолжались значительное время, а экипаж через громкоговоритель просил пассажиров сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.

Пассажир Алан Астудилло Карретеро отметил, что семье, которая перевозила хомяка, удалось обойти службу безопасности аэропорта, поэтому животное никто не заметил во время контроля. По его словам, хомяк сбежал буквально за несколько минут до взлета, вызвав хаос в салоне.

Пока бортпроводники обыскивали самолет, пассажиры наблюдали за ситуацией, оглядываясь вокруг и пытаясь заметить маленькое животное. Когда хомяка наконец поймали, люди разразились аплодисментами, а девочка, которой принадлежал грызун, прошла по салону с ним на руках.

В авиакомпании LATAM Airlines в комментарии для Storyful сообщили, что не имеют официальных заявлений относительно этого инцидента, который произошел еще в июле 2025 года.

Подобные случаи случались и раньше. В ноябре 2024 года в аэропорту Понта-Делгада на португальском острове Сан-Мигел самолет простаивал четыре дня после того, как около 130 хомяков вырвались из своих клеток и разбежались по салону. Работники обнаружили поврежденные транспортные ящики только после приземления, когда начали разгрузку багажа.

