"Хороший момент": астролог назвал лучший период для переговоров Украины с Россией

Астролог Владимир Бадиян считает, что удачное время для переговоров Украины с Россией о войне будет не раньше следующего года.

Об этом он сказал в комментарии YouTube-каналу "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Хороший момент для Украины, чтобы пойти на переговоры, будет в начале 2025 года. Там два периода – в начале 2025-го или нужно будет подождать до конца этого соляра, чтобы начал действовать другой, то есть до августа", – заявил он.

По словам астролога, Украине до переговоров еще нужно дойти. Также он отметил, что они могут быть не такими, как люди их представляют – окончание войны.

"Сейчас, осенью, будет очень тяжелая фаза войны. Вернем ли все территории? Пока что это фантастика. Потому что, в принципе, у нас нет никаких предпосылок на то, чтобы Россия отдала Крым и так далее. Распределение такое, что мы все же будем контролировать Крым и нам отдадут его. Но по поводу Крыма, скорее всего, он или в ЕС войдет, а Украина – нет. У него будет особый статус. Он будет как и Украины, но не Украыни. И не России точно. Но он будет связан или с Британией и Украиной… то есть будет какое-то нестандартное решение. А другие наши территории будут якобы нейтральной зоной, но там Россия будет контролировать и мы будем иметь какое-то влияние".

Также астролог поделился, что лучше для Украины идти на переговоры не после захвата Курской области, а после возможности контроля и предоставления больше оружия: "Сейчас у нас нет перспективы. Мы не много заняли Курской области, чтобы сильно торговаться ею. Пока мы там, никто о переговорах не будет говорить".

Напомним, известный астролог спрогнозировала результаты выборов президента в США 5 ноября. Эксперт считает, что США готовы к председательству президентки.

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