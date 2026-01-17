"Хорошо там, где нас нет": украинка рассказала о ценах, зарплатах и жизни в Аргентине

Аргентина / © AP

Реклама

Украинка, которая после жизни в Польше переехала в Аргентину, поделилась собственными наблюдениями относительно стоимости продуктов в этой стране. По ее словам, цены в аргентинских провинциальных городах в целом соизмеримы с украинскими. Речь идет, в частности, о городе Мар-дель-Плата.

Об этом сообщило издание «Фокус».

Женщина ведет блог в соцсетях, где рассказывает о буднях эмиграции. В одном из видео она показала покупки из местного продуктового магазина и озвучила цены на базовые продукты.

Реклама

По словам автора видео, больше всего ее приятно удивила стоимость овощей и фруктов. Так, пучок рукколы в Аргентине стоит около 250 песо (примерно 7 гривен), два авокадо — 1800 песо (52 гривны), а 2,5 кг апельсинов — 2500 песо (72 гривны). Килограмм моркови обойдется в 1000 песо (29 гривен), четыре огурца — в 650 песо (19 гривен), а два баклажана — в 620 песо (18 гривен).

Среди других цен: половина ананаса — 2500 песо (72 гривны), два манго — 3000 песо (87 гривен), домашние салаты — 1300 песо (38 гривен за две штуки), болгарский перец — 340 песо (9,5 гривны за штуку).

В комментариях пользователи начали интересоваться не только ценами, но и уровнем доходов. Автор отметила, что средние зарплаты в Аргентине, по ее словам, колеблются в пределах 600-1000 долларов в месяц, но они не всегда соответствуют стоимости жизни. Она советует иметь удаленную работу. Аренда жилья в Буэнос-Айресе стартует примерно от 500 долларов за студию, а в Мар-дель-Плате можно найти варианты от 350 долларов.

Подытоживая обсуждение, одна из зрительниц иронично заметила: «Хорошо там, где нас нет».

Реклама

Напомним, ранее украинка Татьяна, которая живет в Италии, поделилась в соцсетях неожиданными нюансами местных правил обращения с отходами. По ее словам, обычное для украинцев действие — вынести мусор в любое удобное время — может обернуться штрафом в сотни евро.