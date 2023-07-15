Хоть маленькая, но так важная деталь: для чего нужны заклепки на джинсах

Джинсы всегда смотрятся модно и практично. Их любят все: от рабочих до настоящих модниц. Хотя джинсы сегодня можно найти практически в каждом шкафу, немногие знают, для чего нужна такая маленькая деталь на них, как заклепки.

Джинсы уже давно стали универсальной одеждой для женщин и мужчин. Они отлично подходят как для повседневной носки, так и для создания более нарядного образа.

На первый взгляд джинсы – это обычные штаны. Но этот предмет гардероба таит в себе небольшие секреты. Например, задумывались ли вы когда-нибудь, для чего на карманах есть небольшие заклепки?

Оказывается, металлические заклепки – это не только декоративная, но и функциональная деталь. В 1873 году Ливай Страус (Levi Strauss) и Джейкоб Дэвис (Jacob Davis) – основатели легендарной джинсовой компании Levi Strauss & Co – начали производить свои знаменитые модели.

Заклепки ставили в тех местах, где джинсы могли разойтись швами, чтобы изделия были крепче и служили дольше. Именно на карманах джинсы начинали изнашиваться быстрее всего. В то время штаны из денима создавались как рабочая одежда, поэтому было очень важно, чтобы они рвались как можно реже.

Интересно, что традиция ставить заклепки в карманы джинсов жива и сейчас. По-прежнему эти маленькие детали служат для того, чтобы швы крепче соединялись, продлевая срок ношения любимых джинсов.

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