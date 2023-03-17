Хотел "купить" услугу у женщины за 100 тысяч долларов: миллиардер оправдался за скандал в самолете

Известный американский предприниматель Стив Кирш, который в самолете предложил женщине за 100 тысяч долларов снять медицинскую маску, оправдался за свой поступок после волны критики.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Стив Кирш предложил женщине, летевшей рейсом авиакомпании Delta, заплатить ей щедрую сумму в обмен на то, что она снимет маску. После волны критики в социальных сетях миллиардер заявил, что он не был агрессивно настроен против людей и что его комментарии были вырваны из контекста.

67-летний мужчина также является известным борцом с масками и противником вакцин. Он в 2020 году создал исследовательский фонд для альтернативных методов лечения COVID, пожертвовав 1 миллион долларов на это дело.

После того, как пользователи социальных сетей жестко раскритиковали этот инцидент, магнат настаивал на том, что его предложение женщине было гипотетическим и что он не преследовал людей агрессивно.

Он также утверждал, что у них с женщиной был дружеский разговор, и что он просто поинтересовался ее мыслью о том, почему она предпочитает носить маску.

"Это был гипотетический вопрос: "Сколько вам нужно, чтобы вы сняли маску?". Я ответил: "Если бы я предложил вам $100... $1,000"... потом я поднял цену до $100,000. Люди думают, что я агрессивно преследую людей, но это совсем не так. Мы ведем дружеский разговор", — заявил Кирш.

Напомним, Стив Кирш предложил женщине в самолете 100 000 долларов за то, чтобы она сняла маску на борту.

"Человек, сидевший рядом со мной в первом классе, отказался от 100 000 долларов за то, чтобы снять маску на весь полет. Без шуток. Это было после того, как я объяснил, что они не работают. Она работает в фармацевтической компании", – поделился он.

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