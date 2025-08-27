Хотел посмеяться, а собака оказалась умнее: в Сети завирусилось забавное видео

Овчарка / © Associated Press

Владелец немецкой овчарки снял на видео забавный момент, ставший вирусным в TikTok. Мужчина решил «заставить» своего любимца заработать на лакомство, но его план провалился.

Об этом пишет Еxpress.

Он положил кусок попкорна себе в руку и спрятал ее под стеклянным столом, считая, что собаке понадобится время, чтобы разгадать эту «головоломку». Однако умный пес мгновенно понял, в чем дело, и положил лапу на руку хозяина, заставив его опустить ее, чтобы добраться до лакомства.

По словам пользователей, посмотревших видео, овчарки известны своим высоким интеллектом. Благодаря этому их часто используют в качестве полицейских собак. Владелец собаки пошутил, что животное «решило» эту задачу гораздо быстрее, чем она ожидала.

