Хотел снять крупным планом: огромный питон укусил мужчину за лицо - видео

Через несколько секунд змея напала на австралийца.

Австралиец Джоуи Зейн слишком близко подобрался к змее во время прогулки по ущелью Бехана в Кернсе.

Мужчина наткнулся на питона на дереве. Он сразу достал камеру и стал снимать гигантскую змею на видео.

На ролике, появившемся в Сети, Джоуи говорит: "Красивая змея прямо над Беханой".

Фото: скриншот с видео

Впрочем, через мгновение животное бросилось на Джоуи и укусило его за лицо.

Фото: скриншот с видео

На видео видно, как Зейн прижимает футболку к своему окровавленному лицу.

"Я чувствую себя хорошо. Это просто безумие, сколько крови", — прокомментировал он.

Публикация Зейна привлекла большое внимание в Сети. В комментариях пользователи раскритиковали мужчину за неосторожность.

Напомним, в Индии мужчина решил толкнуть тигра палкой в хвост. После этого животное напало на него и смертельно травмировало.

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