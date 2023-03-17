Хотел снять крупным планом: огромный питон укусил мужчину за лицо - видео

Через несколько секунд змея напала на австралийца.
Австралиец Джоуи Зейн слишком близко подобрался к змее во время прогулки по ущелью Бехана в Кернсе.
Мужчина наткнулся на питона на дереве. Он сразу достал камеру и стал снимать гигантскую змею на видео.
На ролике, появившемся в Сети, Джоуи говорит: "Красивая змея прямо над Беханой".
Впрочем, через мгновение животное бросилось на Джоуи и укусило его за лицо.
На видео видно, как Зейн прижимает футболку к своему окровавленному лицу.
"Я чувствую себя хорошо. Это просто безумие, сколько крови", — прокомментировал он.
Публикация Зейна привлекла большое внимание в Сети. В комментариях пользователи раскритиковали мужчину за неосторожность.
Напомним, в Индии мужчина решил толкнуть тигра палкой в хвост. После этого животное напало на него и смертельно травмировало.
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