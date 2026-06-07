Хотел вылечить спину собственной спермой: странный эксперимент мужчины закончился больницей

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В Ирландии 33-летний мужчина обратился за помощью после того, как в течение полутора лет использовал крайне необычный метод «лечения» боли в спине — он регулярно вводил себе в руку собственную сперму с помощью шприца.

Этот случай настолько удивил медиков, что его подробно описали в научной статье, опубликованной в Irish Medical Journal.

Хотя альтернативные методы лечения существуют столетиями, этот случай оказался настолько нетипичным, что врачи не смогли найти подобные примеры в медицинской литературе.

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По данным исследования, мужчина обратился в больницу с жалобами на сильную острую боль в пояснице. Он объяснил, что дискомфорт возник после того, как за несколько дней до этого поднял тяжелый стальной предмет.

Во время осмотра медики обратили внимание на еще одну странную деталь — правая рука пациента была заметно отечна.

Когда врачи поинтересовались причиной, мужчина признался, что самостоятельно делал инъекции спермы в этот участок тела.

Впоследствии выяснилось, что подобную практику он применял около 18 месяцев. Для этого мужчина приобрел подкожную иглу через Интернет и использовал ее для регулярных инъекций, уверен, что таким образом сможет облегчить боль в спине.

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Рука пациента / Фото: Irish Medical Journal

Что именно подтолкнуло его к такому решению, в медицинских документах не уточняется.

Обследование показало, что многочисленные инъекции привели к серьезным осложнениям. Врачи обнаружили попадание спермы в мягкие ткани руки, что повлекло за собой воспалительную реакцию организма и повышение уровня лейкоцитов в крови.

Кроме того, у пациента развилась подкожная эмфизема – состояние, при котором воздух или газ накапливается под кожей. Также наблюдался значительный отек тканей и локальное воспаление.

Из-за риска инфекционных осложнений мужчину госпитализировали и начали курс внутривенного лечения антибиотиками. Медики диагностировали у него бактериальную инфекцию глубоких слоев кожи и подкожной клетчатки.

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Специалисты отмечают, что подобные манипуляции могут приводить и к более опасным последствиям, среди которых анафилактический шок, некроз тканей и даже сепсис.

Во время пребывания в стационаре состояние мужчины улучшилось, а боль в спине постепенно уменьшилась. Однако завершить лечение он так и не захотел.

Согласно описанию случая пациент самовольно покинул больницу до окончания назначенного курса терапии.

Авторы исследования подчеркнули, что этот случай стал первым задокументированным примером инъекций спермы с последующим развитием подкожного абсцесса.

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"Хотя это первый описанный в медицинской литературе случай внутрисосудистой инъекции спермы и связанного с ней абсцесса, полученные уроки можно применить в более широком масштабе", - отметили авторы работы.

Медики подчеркнули, что история демонстрирует опасность самостоятельных медицинских экспериментов и риски, связанные с введением в кровеносную систему или ткани веществ, которые для этого не предназначены.

«В статье отмечается опасности, связанные с венопункцией, если ее выполняет неподготовленный человек, а также риски для сосудов и мягких тканей, возникающие при попытках введения веществ, не предназначенных для внутривенного применения. Этот случай также иллюстрирует риски, связанные с проведением медицинских экспериментов, до начала масштабных клинических исследований в форме поэтапных испытаний, включающих оценку безопасности и эффективности», — подытожили исследователи.

Напомним, ученые обнаружили тревожную связь между хантавирусом и спермой.

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