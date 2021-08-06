Хотела "скоротать время": американка выиграла $1 млн в лотерее, когда ей отменили рейс

Хотела "скоротать время": американка выиграла $1 млн в лотерее, когда ей отменили рейс

Женщина купила несколько скретч-билетов, чтобы "скоротать время".

Американка Анджела Каравелла из Канзас-Сити, штат Миссури, купила лотерейный билет на миллион долларов после того, как ей отменили рейс.

Об этом сообщает The Associated Press.

"У меня было ощущение, что после того, как мой рейс неожиданно отменили, случится что-то странное", — поделилась 51-летняя женщина.

Она рассказала, что после отмены рейса зашла в супермаркет в Брендоне, штат Флорида, и купила несколько скретч-билетов, чтобы "скоротать время". "И вот так я выиграла миллион долларов!" — добавила победительница лотереи The Fastest Road.

Магазин также получил бонусную комиссию в размере две тысячи долларов за продажу выигрышного билета. Каравелла же решила получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере 790 тысяч долларов.

Ранее в Германии 45-летняя местная жительница выиграла в лотерею Lotto Bayern € 33 млн, однако несколько недель носила билет в сумочке, не зная об этом.

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