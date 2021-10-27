Хотела удивить сына: в Австралии женщину заставили избавиться от фейкового трупа во дворе

Хотела удивить сына: в Австралии женщину заставили избавиться от фейкового трупа во дворе

Мать сделала декорацию к празднику.

Жительницу Нового Южного Уэльса (Австралия) заставили избавиться от необычного украшения, которое она сделала к Хэллоуину. Подготовка к празднику закончилась разбирательством с полицией.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Мать решила удивить своего ребенка и смастерила фейковый труп человека в мешке, который повесила на дереве, но этим только испугала соседей. Они вызвали полицию.

Австралийка признала, что своим украшением могла задеть чувства людей, переживших личную потерю. Она извинилась перед соседями и убрала с участка у дома ужасные декорации.

Напомним, в Нью-Йорке состоялся фестиваль хэллоунских нарядов для домашних любимцев. Организовывают его уже более 3-х десятилетий подряд. Несколько сотен собак приняли участие в соревнованиях в этом году. Их владельцы изрядно поработали над своими костюмами и нарядами своих собак.

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