Хотели похудеть, а получили лишние сантиметры в штанах: неожиданный эффект известного препарата

Мужчины говорят, что от одного препарата растет «прутень» — что известно / © pixabay.com

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У популярного препарата для похудения обнаружили неожиданный побочный эффект — несколько человек, принимавших «Оземпик», сообщили об увеличении длины пениса.

Об этом пишет LADbible.

Пользователь Reddit под ником u/coffeebeardtv написал в сообществе r/Ozempic, что при употреблении препарата заметил прирост в длине — примерно 1 дюйм (2,5 см). И хотя ему ответили, что это может быть связано с понижением жировых отложений в лобковой зоне, сам автор поста убежден: такой длины он не имел даже тогда, когда был худее.

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Некоторые мужчины сказали, что их «дубинки» «точно выглядит длиннее» после употребления препарата, и что это «повышило их уверенность» в спальне.

Обсуждение этого феномена некоторые пользователи называют «оземпиковым пенисом».

В свою очередь, эксперты раскрыли «правду» о побочном эффекте «оземпикового пениса», о котором сообщают ряд мужчин.

Экспертное мнение указывает на то, что оземпиковый пенис связан с потерей веса, а не со средствами этой потери веса.

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По словам экспертов, «Оземпик» работает, имитируя действие гормона GLP-1, помогающего регулировать уровень сахара в крови и аппетит. По мере того как пользователи теряют вес, изменения в составе тела, включая уменьшение жира в лобковой области, могут привести к более выраженному виду гениталий.

Хирург-уролог доктор Ричард Винни рассказал, что с возрастом пенис мужчины кажется меньшим из-за «увеличения размера тела и увеличения размера простаты, притягивающей пенис обратно в тело».

«Когда мужчины худеют, их пенисы кажутся больше. Как уролог, я могу сказать, что нет доказательств того, что семаглутид (Оземпик) или другие агонисты GLP-1 вызывают фактический рост ткани пениса», — просто объяснил он.

Кроме того, улучшенное кровообращение вследствие похудения может усилить эректильную функцию, что может способствовать изменениям. Это означает, что когда кровь начинает перекачиваться в нижнюю часть тела, то мужчина лучше с «этим» справляется.

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Раньше мы писали, действительно ли «Оземпик», вызывающий настоящий фурор среди тех, кто годами борется с лишними килограммами, помогает похудеть без вреда здоровью.